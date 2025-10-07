Kantara Chapter 1 : 'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस जलवा जारी, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का हाल ऐसा रहा

मनोरंजन

'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, वरुण-जान्हवी की फिल्म फीकी
Oct 07, 2025, 08:56 AM
मुंबई: साउथ इंडस्ट्री के अभिनेता ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन चुकी है। इस फिल्म ने रिलीज होते के साथ दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म ने न केवल साउथ बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्र में भी अपनी धमाकेदार छाप छोड़ी है। वहीं, वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कमाई औसत से कम देखने को मिल रही है।

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'कांतारा चैप्टर 1' ने पहले दिन जबरदस्त शुरुआत की थी। गुरुवार को इस फिल्म ने पूरे भारत में 61.85 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसमें कन्नड़, तेलुगू, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के दर्शक शामिल थे। दूसरे दिन, शुक्रवार को फिल्म की कमाई में गिरावट आई और 45.4 करोड़ रुपये का बिजनेस हुआ। लेकिन तीसरे दिन, यानी शनिवार को, 'कांतारा' ने फिर से उछाल दिखाया और 55 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की।

रविवार को फिल्म ने अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते हुए 63 करोड़ रुपये कमाए। इसके बाद सोमवार को यानी पांचवें दिन फिल्म ने लगभग 30.5 करोड़ की कमाई की। कुल मिलाकर, कांतारा ने पांच दिनों में 255.75 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन किया है, जो किसी भी नई रिलीज के लिए कमाल का आंकड़ा माना जा रहा है।

वहीं, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की शुरुआत पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ हुई। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखी गई और यह 5.5 करोड़ रुपये रह गई। तीसरे दिन फिल्म ने थोड़ी रिकवरी करते हुए 7.5 करोड़ रुपये कमाए। रविवार को यह आंकड़ा थोड़ा और बढ़कर 7.75 करोड़ रुपये हुआ, लेकिन सोमवार को फिर से गिरावट आई और फिल्म ने केवल 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। कुल मिलाकर, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पांच दिनों में 33 करोड़ रुपये की कमाई की है।

इन आंकड़ों से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि वह लगातार शानदार कमाई कर रही है। फिल्म की कहानी, एक्शन और अभिनय को दर्शकों ने बेहद पसंद किया है, जो इसकी सफलता का बड़ा कारण है।

 

 

