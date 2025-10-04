Kantara Chapter 1 Collection : महज 2 दिनों में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई 'कांतारा चैप्टर 1', 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बुरी तरह पिछड़ी

मुंबई: सिनेमाघरों में रिलीज हुई नई फिल्मों का प्रदर्शन हमेशा दर्शकों और फिल्म उद्योग के लिए खास महत्व रखता है। इस हफ्ते दो बड़ी फिल्मों ने अपने-अपने अंदाज में दर्शकों का दिल जीता है। पहली कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1', जिसने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया। दूसरी ओर, बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी दर्शकों के बीच आई, जिसका सफर शानदार नजर आ रहा है।

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'कांतारा चैप्टर 1' ने शुरुआत से ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त पकड़ बनाई है। पहले दिन इस फिल्म ने 61.85 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन भी फिल्म ने 43.65 करोड़ रुपये जुटाए, जिससे कुल मिलाकर 2 दिनों में इस फिल्म की कमाई 105.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।

इस तरह ऋषभ शेट्टी की यह फिल्म महज दो दिनों के अंदर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई। दर्शकों और समीक्षकों की ओर से भी फिल्म को काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

बता दें कि 'कांतारा चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्टी ने न केवल मुख्य भूमिका निभाई है बल्कि निर्देशन की भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाली। फिल्म में उनके साथ रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया जैसे कलाकार भी हैं, जिनकी एक्टिंग ने कहानी को और भी दमदार बनाया है।

वहीं दूसरी ओर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का अंदाज अपने आप में बेहद अलग है। इस फिल्म ने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपए की कमाई की थी और दूसरे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई। फिल्म ने मात्र 5.25 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की।

कुल मिलाकर 2 दिनों में इस फिल्म ने 14.50 करोड़ रुपए का कारोबार किया। यह फिल्म दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। फिल्म में वरुण धवन और जान्हवी कपूर के अलावा सान्या मल्होत्रा और रोहित सर्राफ भी अहम किरदार निभा रहे हैं।