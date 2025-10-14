Kantara Chapter 1 Collection : बॉक्स ऑफिस पर ऋषभ शेट्टी का जलवा बरकरार, 'छावा' को टक्कर देने की ओर 'कांतारा चैप्टर 1'

मुंबई: कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी है। दशहरे के खास मौके पर 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म का दर्शकों को काफी वक्त से इंतजार था। पहली फिल्म 'कांतारा' ने 2022 में जो गहरी छाप छोड़ी थी, उसके बाद इसके प्रीक्वल को लेकर उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई थी, और जब फिल्म आई, तो यह हर उम्मीद पर खरी उतरी।

फिल्म की कहानी बेहद दिलचस्प है, जो दर्शकों को सैकड़ों साल पीछे एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक दुनिया में ले जाती है। ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म में न सिर्फ लीड रोल निभाया है, बल्कि इसका निर्देशन और लेखन भी खुद किया है। यही वजह है कि फिल्म के हर फ्रेम में उनकी मेहनत और सोच दिखाई देती है। 'कांतारा चैप्टर 1' एक ऐसी फिल्म बन गई है, जिसे देखकर लोग थिएटर से बाहर निकलते ही दोबारा देखने की योजना बना रहे हैं।

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अपने पहले ही दिन 61.85 करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग की थी। रिलीज के सिर्फ दो दिन के अंदर फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई कर सभी को चौंका दिया। पहले हफ्ते में ही फिल्म ने 337.4 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। खास बात यह रही कि दूसरे वीकेंड पर भी फिल्म की रफ्तार थमी नहीं और दर्शकों की भीड़ लगातार बढ़ती गई।

दूसरे वीकेंड में नौवें दिन, यानी दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 22.25 करोड़ की कमाई की। दसवें दिन कमाई में जबरदस्त इजाफा हुआ और फिल्म ने 39 करोड़ का बिजनेस किया। ग्याहवें दिन भी मामूली बढ़ोतरी के साथ फिल्म ने 39.75 करोड़ रुपए जुटाए।

फिल्म के 12वें दिन यानी दूसरे सोमवार को फिल्म ने 8.81 करोड़ का कलेक्शन किया, जो उसके पिछले दिनों की तुलना में थोड़ा कम था। इसके बावजूद फिल्म का कुल भारत में नेट कलेक्शन अब 451.90 करोड़ तक पहुंच चुका है।

इतनी बड़ी कमाई के साथ अब यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो चुकी है। खास बात यह है कि इसने 'सैयारा', 'कुली' और 'महावतार नरसिंह' जैसी फिल्मों को कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अब इसका सीधा मुकाबला विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' से है, जिसने अब तक 807.91 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई की है। फिलहाल, दीपावली तक कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही, जिससे 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए कमाई का रास्ता पूरी तरह साफ है।