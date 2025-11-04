मनोरंजन

Rajani D Case : कन्नड़-तेलुगु टीवी अभिनेत्री को शख्स भेज रहा था 3 महीने से अश्लील मैसेज, अब हुआ गिरफ्तार

Nov 04, 2025, 05:40 PM
बेंगलुरु: कन्नड़-तेलुगु टीवी अभिनेत्री रजनी डी के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति ने फेसबुक के जरिए उन्हें अश्लील वीडियो और मैसेज भेजे थे।

मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्ट्रेस ने उत्पीड़न की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए परेशान करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस शिकायत में अभिनेत्री ने कहा कि पहले आरोपी नवीन के मोन ने 'नवीनज़' नाम की आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न होने की वजह से भड़के व्यक्ति ने लगातार अश्लील वीडियो और मैसेज भेजने शुरू कर दिए। उन्होंने आरोपी को चेताया भी कि वो ऐसा न करें, लेकिन अभिनेत्री को परेशान करने के लिए आरोपी ने कई फेक आईडी बनाई और लगातार अश्लील वीडियो भेजता रहा। कई फेक आईडी को एक्ट्रेस ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन आरोपी नहीं रुका।

इतना ही नहीं, अभिनेत्री ने 1 नवंबर को आरोपी को नगरभावी इलाके के एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था और आगे से ऐसा करने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन आरोपी ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उत्पीड़न जारी रखा। आरोपी लगातार 3 महीने तक अलग-अलग आईडी से अश्लील वीडियो भेजता रहा। परेशान होकर अभिनेत्री ने अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आरोपी की पहचान बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड स्थित टेम्पलटन एंड पार्टनर कंपनी में डिलीवरी मैनेजर नवीन के. मोन के रूप में हुई है। अभिनेत्री द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।

बता दें कि कन्नड़-तेलुगु धारावाहिक अभिनेत्री रजनी डी अपने पति, माँ, और बेटी के साथ अन्नपूर्णेश्वरी नगर स्थित अपने घर में रहती हैं और कई कन्नड़ और तेलुगु टीवी सीरियल में काम भी कर चुकी हैं।

--आईएएनएस

 

 

