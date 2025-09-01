मनोरंजन

Kanika Mann Loot Mubarak : हो जाइए तैयार 'लूट मुबारक' के लिए, कनिका मान ने दिया निमंत्रण!

कनिका मान और हरीश वर्मा की फिल्म 'लूट मुबारक' का पोस्टर रिलीज
Sep 01, 2025, 07:26 PM
हो जाइए तैयार 'लूट मुबारक' के लिए, कनिका मान ने दिया निमंत्रण!

चंडीगढ़: पंजाबी और टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री कनिका मान ने सोमवार को सोशल मीडिया अकाउंट पर एक खास पोस्ट की, जिसने उनके फैंस का जोश हाई है। ये पोस्ट उनकी आने वाली फिल्म "लूट मुबारक" का आधिकारिक पोस्टर है, जिसमें फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठाया गया है।

कनिका मान ने इंस्टाग्राम पोस्ट में "लूट मुबारक" फिल्म का पोस्टर साझा किया, जिसमें फिल्म का नाम गुरमुखी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। पोस्टर में मुख्य कलाकार हरीश वर्मा और कनिका मान के नाम भी नजर आ रहे हैं। साथ ही फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की गई है। यह फिल्म 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में ड्रामा, बदला और प्यार देखने को मिलेगा।

कनिका मान ने अपने कैप्शन में लिखा है, "वाहेगुरु जी… जब हमारे दिल उन लोगों के लिए दुखते हैं जो विपदा का सामना कर रहे हैं, तब हम अपनी नई फिल्म एक छोटे से संदेश के रूप में साझा करते हैं, जो बताती है कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं होतीं, बल्कि वे हमें जोड़ती हैं, हमें ताकत देती हैं और दुखों को कम करने में मदद करती हैं।"

सोशल मीडिया पर उनके फैंस इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आने वाली फिल्म के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं।

बता दें कि कनिका हाल ही में पंजाबी फिल्म 'जॉम्बीलैंड' में नजर आई थीं। इस फिल्म में उनके साथ बिन्नू ढिल्लों, अंगीरा धर, जी खान गुरी, धनवीर सिंह और जस्सा ढिल्लों समेत कई कलाकार अहम किरदार में हैं। यह फिल्म भारत की पहली पंजाबी जॉम्बी कॉमेडी है, जिसे लेखक-निर्देशक थापर ने बनाया था। वहीं इसे 'नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शंस' के बैनर तले नीरज रुहिल और सुभव शर्मा द्वारा निर्मित किया गया।

यह फिल्म पांच भाषाओं पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हुई थी।

 

