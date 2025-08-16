मनोरंजन

Kangana Ranaut Shirdi Visit: झांसी की रानी का किरदार निभाकर मुझे एक नया जन्म मिला : कंगना रनौत

कंगना रनौत ने शिरडी में दर्शन किए, ‘मणिकर्णिका’ रोल को बताया नया जन्म
Aug 16, 2025, 04:36 PM
झांसी की रानी का किरदार निभाकर मुझे एक नया जन्म मिला : कंगना रनौत

अहमदनगर:  भारतीय जनता पार्टी की सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना ने शिरडी साईं बाबा के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' में झांसी की रानी का रोल निभाने को लेकर अपने अनुभव को साझा किया।

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि शिरडी साईं बाबा के दर्शन का मौका मिला। बाबा की आरती की और दर्शन किए। इस क्षेत्र का कायाकल्प पूरी तरह से बदल गया और काफी विकास हुआ। स्वच्छता अभियान यहां पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है।

उन्होंने कहा कि फिल्म 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' में झांसी की रानी का रोल निभाकर उन्हें एक नया जन्म मिला। वह झांसी की रानी फिल्म से पुनर्जीवित हुईं। फिल्म इंडस्ट्री ने जो मेरी इमेज खराब कर रखी थी, उसमें भी परिवर्तन आया।

कंगना रनौत ने आगे कहा कि इस फिल्म के जरिए उन्हें देश और आजादी के संघर्ष के बारे में जानने को मिला। स्कूल में छोटे-छोटे बच्चे झांसी की रानी पर कार्यक्रम करते हैं और झांसी की रानी का किरदार निभाते हैं तो यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। हमारी वीरांगनाओं पर और फिल्म बननी चाहिए।

उन्होंने लोगों से अपील की कि जब भी आप अपने बच्चों के साथ दिल्ली आएं तो प्रधानमंत्री संग्रहालय में जो लाइट एंड साउंड शो होता है, उसे जरूर देखें। इस लाइट एंड साउंड शो में अलग-अलग वीरांगनों की कहानियां हैं, जिन्हें मैंने आवाज दी है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया था। इस मौके पर अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम के भाषण को शानदार बताया। उन्होंने कहा, "क्या स्पीच है।" साथ ही उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दीं।

 

 

