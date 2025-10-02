Kangana Ranaut : राहुल गांधी देश को बदनाम और निंदा करने का काम कर रहे हैं : कंगना रनौत

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया से लेकर अपने संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार के 'हर घर स्वदेशी' कार्यक्रम को प्रमोट कर रही हैं।

उन्होंने खादी ग्रामोद्योग आकर स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा।

मीडिया से बातचीत में कंगना ने स्वदेशी प्रोडक्ट को लेकर कहा, "मैंने खादी की साड़ी पहनी है। हमारे स्वदेशी और खादी के कपड़ों की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हमारे लिए दुख की बात है क्योंकि हमें दूसरे देशों के परिधानों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है।

एक्ट्रेस ने आगे कहा, "पीएम मोदी ने 'मन की बात' में खास जिक्र किया था कि 2 अक्टूबर को खादी जरूर खरीदें। बस उन्हीं की बातों का मान रखा है। खादी पहनने से आपके लुक में बदलाव आएगा और अगर ऐसा करने से हमारे गरीब परिवार पलते हैं, तो सबको खादी पहननी चाहिए।"

राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, "सब जानते हैं कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने और देश की निंदा करने का काम कर रहे हैं। ये किसी सरकार की आलोचना नहीं, बल्कि देश को बदनाम करने वाली बात है। वे कह रहे हैं कि इस देश के लोग झगड़ालू और बेईमान हैं, वे लोग नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है, और जब वे वोट देते हैं तो उनका दिमाग काम नहीं करता है और किसी और को आकर यहां लोकतंत्र को बचाना चाहिए, तो उनका मतलब यह है कि इस देश के लोग नासमझ हैं।"

कंगना रनौत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर भी शुभकानाएं देते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था।