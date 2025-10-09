Kangana Ranaut Politics : "पीएम मोदी करते हैं महिलाओं का सम्मान..." कंगना रनौत ने बताया राजनीति में आने का कारण

दिल्ली: अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से सांसद कंगना रनौत हमेशा देशहित के मुद्दों पर बात करती हैं। उन्होंने हाल ही में स्वदेशी अपनाओ कार्यक्रम को भी प्रदेश भर में जोरो-शोरों से चलाया।

अब उन्हें पीएचडीसीसीआई के 120वें वार्षिक सत्र में देखा गया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की।

कंगना रनौत से मंच पर राजनीति में आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी की वजह से राजनीति में उतरी हैं और वही उनकी प्रेरणा हैं। उन्होंने कहा कि "एक समय के बाद सभी के अंदर मानवता के लिए कुछ करने की चाह होती है…अगर मैं इतिहास का हिस्सा रही होती तो रानी लक्ष्मीबाई या नेता जी की टीम में होती। आज वैसा ही पीएम मोदी को देखकर लगता है कि ये देश के लिए कुछ कर सकते हैं।''

उन्होंने आगे कहा "2014 से पहले देश में बहुत निराशा थी, लेकिन जब मुझसे पार्टी में जुड़ने को लेकर पूछा गया था, मैं खुद को रोक नहीं पाई। बीजेपी देश की बड़ी पार्टी है और उससे जुड़ना मेरे लिए ऑनर की बात है।"

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का श्रेय भी कंगना ने पीएम मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि 33 फीसदी रिजर्वेशन भी तो प्रधानमंत्री जी ने ही दिया है, वह सभी महिलाओं को सम्मान देते हैं। एक्ट्रेस ने आगे कहा, "हमेशा पीएम मोदी जी अपनी माताजी के बारे में बात करते हैं, उन्होंने हमेशा देश की महिलाओं के हित की बात की है। उनकी वजह से तीनों सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, बेटियां आज तेजस जैसे प्लेन उड़ा रही हैं। ये सब पीएम मोदी की वजह से ही संभव हो पाया है।

अपने शुरुआती करियर पर पूछे गए सवाल पर एक्ट्रेस ने कहा, "मैं मंडी जैसे छोटे गांव से आती हूं, जहां कुछ नहीं है… पहले पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई में भी मन नहीं लगा, अब सोचा क्या किया जाए, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे आगे जाकर करना क्या है।"

कंगना ने बताया कि जब उनके पिता ने उन्हें हॉस्टल भेजा तो पहली बार उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में पता चला कि बाहर कितना एक्सपोजर है। उन्होंने कहा, "मैंने संभावनाओं की तलाश की और फिर सफलता की राह चुनी, और ये मेरा खुद का विजन था।" कंगना ने मंच पर फिल्मी करियर और राजनीति दोनों पर खुलकर बात की।