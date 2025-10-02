Kangana Ranaut : 'नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे...', आरएसएस के सौ साल पूरे होने पर कंगना रनौत ने दी बधाई

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश में मंडी से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत जल्द ही अपनी आगामी फिल्मों की शूटिंग शुरू करने वाली हैं। एक्ट्रेस फिल्मों के साथ-साथ अपने राजनीतिक करियर पर भी बराबर ध्यान दे रही हैं। कंगना ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर संगठन को शुभकानाएं दी हैं।

जीएसटी कम होने के बाद एक्ट्रेस को हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र में बजट उत्सव सेलिब्रेट करते हुए देखा गया था।

कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें पीएम मोदी केशव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते दिख रहे हैं। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे...भारतीय संस्कृति, सामाजिक समानता के पक्षधर और मातृभूमि की सेवा के लिए सदैव समर्पित रहने वाले विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।"

1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। संघ की पहली शाखा नागपुर शहर में हुई थी। केशव बलिराम हेडगेवार बचपन से ही क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे और जब देश ब्रिटिश सरकार के आधीन था तो हिंदूओं पर होते अत्याचार और सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की।

वर्क फ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री कंगना रनौत को बतौर लीड फिल्म इमरजेंसी में देखा गया था। एक्ट्रेस की फिल्म पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, जिसके बाद मेकर्स ने फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया। इस फिल्म में कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया था।

दर्शक एक्ट्रेस की 'तनु वेड्स मनु 3' और 'क्वीन 2' फिल्म आने का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी शूटिंग कंगना जल्द शुरू करेंगी। इन दोनों ही फिल्मों का ओरिजिनल पार्ट सुपरहिट साबित हुआ था, इसलिए फिल्म का सीक्वल लाया जा रहा है। ये दोनों ही फिल्में फैंस को साल 2026 में देखने को मिलेंगी। फिल्म 'क्वीन 2' को निर्देशक विकास बहल डायरेक्ट करने वाले हैं।