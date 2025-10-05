मनोरंजन

Kangan Mai Ke : भोजपुरी फिल्म 'कंगन माई के' का सस्पेंस से भरपूर टीजर रिलीज, सशक्त रोल में नजर आईं माही श्रीवास्तव

माही श्रीवास्तव की 'कंगन माई के' से भोजपुरी में सुपरहीरो जॉनर की शुरुआत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 05, 2025, 03:11 PM
भोजपुरी फिल्म 'कंगन माई के' का सस्पेंस से भरपूर टीजर रिलीज, सशक्त रोल में नजर आईं माही श्रीवास्तव

मुंबई: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज तेजी से बदल रही है और अपनी अलग पहचान बना रही है। पहले जहां इसे केवल पारंपरिक कहानियों और सीमित शैली की फिल्मों तक सीमित माना जाता था, वहीं अब यह हर तरह की फिल्मों को सामने ला रही है। बॉलीवुड और हॉलीवुड की तरह ही भोजपुरी सिनेमा में भी अब एक्शन, क्राइम, रोमांस, कॉमेडी, हॉरर जैसी अलग-अलग शैलियां देखने को मिलती हैं। इस कड़ी में अब भोजपुरी फिल्मों में सुपरहीरो जॉनर भी जगह बना रहा है। इन दिनों 'कंगन माई के' फिल्म काफी चर्चा में है। यह फिल्म सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।

'कंगन माई के' पारंपरिक भोजपुरी कहानियों से बिल्कुल हटकर,आधुनिक और सशक्त महिला किरदार को सामने लाती है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव हैं, जो अपने किरदार में एक नई ऊर्जा लाई हैं। मेकर्स ने फिल्म का टीजर रविवार को जारी किया। इस टीजर में माही लाल साड़ी में नजर आईं और काली मां की विशाल प्रतिमा के सामने खड़ी दिखाई दीं। इसके बाद के सीन में वह तलवार लिए दुश्मनों पर वार करती भी दिखती हैं, जो उनकी भूमिका की ताकत और बहादुरी को दर्शाता है। टीजर में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन भी दिखाई गई।

'कंगन माई के' को लेकर माही श्रीवास्तव काफी उत्साहित हैं। इस फिल्म के जरिए वह पारंपरिक सोच को चुनौती देती नजर आ रही हैं। फिल्म का निर्देशन पराग पाटिल ने किया।

फिल्म में माही श्रीवास्तव के अलावा अवधेश मिश्रा, विनीत विशाल, अनिता रावत, पुष्पेंद्र कुमार, सोनी राज, ईश्वर चंद्र मौर्य, पूजा दुबे, स्वीटी ओझा, श्वेता पांडे और ऋतिक दास जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये सभी कलाकार फिल्म की कहानी को जीवंत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।

निर्माता रत्नाकर कुमार ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और जीतेन्द्र गुलाटी के साथ मिलकर वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स लिमिटेड के बैनर तले इसे प्रस्तुत किया है।

 

 

Bhojpuri film industryWorldwide RecordsMaahi SrivastavaKangan Mai KeBhojpuri CinemaSuperhero genreentertainment news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...