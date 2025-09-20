कनाडा में चलेगा अनुपम खेर के अभिनय का जादू, कैलगिरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगी फिल्म की स्क्रीनिंग

मुंबई, 20 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर आजकल एक ऐसे किरदार में डूबे हुए हैं जो न सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने को तैयार है, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी गहरा असर छोड़ने वाला है। उन्होंने शनिवार को बताया कि उनकी अपकमिंग कनाडाई फिल्म 'कैलोरी' की स्क्रीनिंग 'कैलगैरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल' में होगी।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें वह सरदार की वेशभूषा में ढलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत अनुपम के मेकअप रूम से होती है।

अनुपम ने कैप्शन में लिखा, "एक अभिनेता के रूप में कुछ खास किरदारों में सिर्फ बाहरी रूप ही नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति और मजबूती भी लानी पड़ती है। ऐसा ही मैंने कनाडाई फिल्म 'कैलोरी' में किया। इसकी पहली आधिकारिक स्क्रीनिंग मशहूर 'कैलगिरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल' 'सीआईएफएफ' में हो रही है। मुझे अफसोस है कि मैं खुद वहां मौजूद नहीं हूं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हमेशा मेरी पूरी टीम के साथ हैं। जय हो।"

अनुपम के पोस्ट करने के बाद वीडियो को हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल चुके हैं, जहां लोग उनकी बहुमुखी प्रतिभा की तारीफ कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, "सर, आपका हर किरदार एक प्रेरणा है।"

हालांकि अभिनेता की फिल्म के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है,

वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी हालिया रिलीज फिल्में 'मेट्रो इन दिनों', 'द बंगाल फाइल्स' और 'तन्वी द ग्रेट' हैं। इसके अलावा, वह जल्द ही प्रभास के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। अभी फिल्म के नाम की घोषणा नहीं की गई है।

इस फिल्म का निर्देशन हनु राघवपुडी करेंगे और इसे मायथ्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं।

अनुपम खेर ने यह खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उन्होंने प्रभास, डायरेक्टर हनु राघवपुडी, और सिनेमैटोग्राफर सुदीप चटर्जी के साथ तीन तस्वीरें भी पोस्ट की थीं, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी 544वीं फिल्म में मैं भारतीय सिनेमा के 'बाहुबली' प्रभास के साथ काम कर रहा हूं। इस फिल्म का निर्देशन प्रतिभाशाली हनु राघवपुडी कर रहे हैं।"

--आईएएनएस

एनएस/एएस