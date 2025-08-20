कौन हैं केबीसी 17 के पहले करोड़पति आदित्य कुमार, जानिए कैसे पहुंचे यहां तक

मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। सोनी टीवी के फेमस शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का 17वां सीजन चल रहा है। इस सीजन को भी अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं। इस सीजन का पहला करोड़पति भी मिल गया है। यह शख्स कौन हैं और कैसे केबीसी की हॉट सीट तक पहुंचे, इसकी जानकारी सोनी टीवी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल पर शेयर की गई है।

'कौन बनेगा करोड़पति-17' के पहले करोड़पति हैं आदित्य कुमार। वे गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने इस सीजन में पहली बार एक करोड़ रुपए के सवाल का सही जवाब देकर धनराशि जीती। आदित्य सीआईएसएफ में डिप्टी कमांडेंट हैं। अभी वे यूटीपीएस उकाई गुजरात में पोस्टेड हैं, यह एक थर्मल पावर प्लांट है।

आदित्य कुमार ने कहा कि शिक्षा ही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से वह यहां तक पहुंच पाए। उनका सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने परीक्षा के लिए 10 बाई 10 के कमरे में खुद को झोंक दिया। दोस्तों से बातें छूट गईं। एक साल के लिए खुद को कैद करना पड़ा, तब जाकर उन्हें सफलता हासिल हुई। यूपीएससी में ऑल इंडिया में इनकी छठी रैंक आई थी।

आदित्य कुमार ने ये भी कहा कि सीआईएसएफ से वे पहले अधिकारी हैं जो इस मंच तक पहुंचे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही वे 1 करोड़ रुपये जीतते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं होता है कि वे एक करोड़ जीत चुके हैं। ये बात वे अमिताभ बच्चन से भी शेयर करते हैं। बुधवार रात को प्रसारित होने वाले एपिसोड में आदित्य 7 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब देने वाले हैं।

इससे पहले अमिताभ बच्चन के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में आदित्य ने कहा, "उनकी मौजूदगी चुंबकीय है, लेकिन जिसने मुझे सबसे अधिक छुआ, वह उनकी विनम्रता थी। उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछा, कठिन समय में मेरा हौसला बढ़ाया, और इस बात की तारीफ की कि मैं अनुमान नहीं, बल्कि ज्ञान से खेल रहा हूं। सच कहूं तो उनकी प्रशंसा मेरे लिए पैसों से भी बड़ा इनाम थी।"

--आईएएनएस

जेपी/एएस