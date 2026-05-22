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कुमार सानू और बेटी शैनन के. लंदन में करेंगे ग्रैंड लाइव कॉन्सर्ट, 90 के दशक के गानों में दिखेगा नया अंदाज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 22, 2026, 10:55 AM

मुंबई, 22 मई (आईएएनएस)। हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे दौर की जब भी बात होती है, तो उसमें मशहूर गायक कुमार सानू का नाम जरूर लिया जाता है। 90 के दशक में अपनी आवाज से लाखों दिलों पर राज करने वाले कुमार सानू आज भी दुनियाभर में बेहद लोकप्रिय हैं। उनके गाए रोमांटिक गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में बने हुए हैं। अब एक बार फिर वह अपने फैंस के लिए खास म्यूजिकल तोहफा लेकर आ रहे हैं। इस बार उनके साथ उनकी बेटी शैनन के. भी स्टेज साझा करेंगी। दोनों 25 मई 2026 को लंदन के मशहूर रॉयल अल्बर्ट हॉल में एक ग्रैंड लाइव सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वाले हैं।

यह कॉन्सर्ट सिर्फ पुराने और नए दौर के संगीत का खूबसूरत संगम माना जा रहा है। शो में बॉलीवुड के सदाबहार गानों को बड़े लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ पेश किया जाएगा। यहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह के गानों का मेल देखने को मिलेगा। आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम अलग-अलग पीढ़ियों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा।

कॉन्सर्ट को लेकर कुमार सानू ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए आईएएनएस से कहा, ''इस सफर की शुरुआत फैंस की वजह से हुई। लोग लगातार मेरी बेटी शैनन के बारे में पूछते थे और उनके अंग्रेजी गानों को पसंद करते थे। इसी को देखते हुए मैंने और मेरी टीम ने शैनन को शो का हिस्सा बनाने का फैसला किया। शुरुआत में मुझे सिर्फ दो कॉन्सर्ट में शामिल किया गया था ताकि यह देखा जा सके कि दर्शकों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है।''

कुमार सानू ने कहा, ''जब शैनन ने स्टेज पर अंग्रेजी गानों पर परफॉर्म किया, तब कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका के दर्शकों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। इससे एहसास हुआ कि विदेशों में रहने वाले लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह के संगीत से जुड़ाव महसूस करते हैं। शैनन के जुड़ने से 90 के दशक वाले शो में नई ताजगी आई।''

उन्होंने कहा, ''यह लगातार दूसरा साल है जब मैं इस तरह का म्यूजिकल टूर कर रहा हूं। इस दौरान मैंने पुराने दौर के कई यादगार गानों को फिर से मंच पर जीवंत किया। साधना सरगम 90 के दशक की बेहद प्रतिभाशाली गायिका हैं और उनके साथ मंच साझा करना हमेशा खास अनुभव रहता है।''

उन्होंने अपनी बेटी की तारीफ करते हुए कहा, ''शैनन में पुराने गानों को आधुनिक पॉप अंदाज में पेश करने की खास कला है। एक पिता के तौर पर मुझे अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि वह एक अच्छी कलाकार होने के साथ-साथ दूसरे कलाकारों का सम्मान करना भी जानती हैं।''

वहीं शैनन के ने भी इस टूर को अपने करियर का बेहद खास अनुभव बताया। उन्होंने कहा, ''अपने पिता और साधना सरगम जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ मंच साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आज सोशल मीडिया, रीमिक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से नई पीढ़ी फिर से 90 के दशक के बॉलीवुड गानों को सुन रही है।''

साधना सरगम ने भी इस टूर को यादगार बताते हुए कहा, ''कुमार सानू के साथ फिर से पुराने गाने गाना बेहद शानदार अनुभव रहा। नई पीढ़ी को इन गानों का आनंद लेते देखना बहुत अच्छा लगता है।''

यह कॉन्सर्ट लंदन में रॉक ऑन म्यूजिक द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

--आईएएनएस

पीके/पीएम

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