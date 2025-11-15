मनोरंजन

कामिनी कौशल के जाने से दुखी हुईं दिव्या दत्ता, बोलीं- सेट पर उनसे मिला सबसे प्यारा रिश्ता

Nov 15, 2025, 02:49 PM
कामिनी कौशल के जाने से दुखी हुईं दिव्या दत्ता, बोलीं- सेट पर उनसे मिला सबसे प्यारा रिश्ता

मुंबई, 15 नवंबर (आईएएनएस)। पंकज धीर, असरानी और सतीश शाह के बाद अभिनेत्री कामिनी शाह का भी निधन हाल ही में हो गया। अभिनेत्री ने अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों और साथी कलाकारों के दिलों में खास जगह बनाई थी। उनको याद करते हुए अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने शनिवार को पुराने दिनों को याद किया।

दिव्या दत्ता ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां के साथ उनकी तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "मेरी मां के चेहरे की खुशी देखिए। वे कामिनी कौशल जी से मिलकर बेहद खुशी थीं। मैं उनकी फिल्में देखकर बड़ी हुई हूं और वे उन्हें और मुझे बहुत पसंद भी करती हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूं कि मुझे कामिनी जी के साथ सीरियल 'सन्नों की शादी' में स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था।

अभिनेत्री ने बताया कि सीरियल में कामिनी जी ने उनकी दादी का किरदार निभाया था। उन्होंने लिखा, "मुझे लगता है कि सेट पर और सेट के बाहर, सबसे प्यारा रिश्ता मुझे उनके साथ ही मिला। वह बहुत ही प्यारी, शांत और नम्र थीं, और हां, थोड़ी शरारती भी।

अभिनेत्री ने आगे लिखा, "सीरियल के खत्म हो जाने के बाद भी हमारी बातचीत चलती रही। वह कला और बच्चों के लिए कठपुतलियों में बहुत रुचि रखती थीं। यह तस्वीर उनके जन्मदिन की है, जब उन्होंने हमें अपने घर पर बुलाया और दिखाया कि उन्होंने क्या-क्या बनाया है। कामिनी जी मैं आपको बहुत याद करूंगी। खूबसूरत यादों और आपकी अद्भुत फिल्मों के लिए धन्यवाद।''

अभिनेत्री कामिनी कौशल ने भारतीय सिनेमा में लगभग 7 दशक तक काम किया है। उन्होंने करियर की शुरुआत फिल्म नीचा नगर से की थी। इस फिल्म को कान्स फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार भी मिला था और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी थी। इसके बाद उन्होंने 'शहीद', 'नदिया के पार', 'शबनम', 'आरजू', 'बिराज बहू', 'दो भाई', 'जिद्दी', 'पारस', 'नमूना' जैसी यादगार फिल्मों में काम किया था।

