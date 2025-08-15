कमल हासन से राम चरण तक, साउथ इंडियन स्टार्स ने कुछ ऐसे मनाया 79वां स्वतंत्रता दिवस

मुंबई, 15 अगस्त(आईएएनएस)। देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर भला सेलेब्स कैसे पीछे रह सकते हैं। साउथ इंडियन सिनेमा के बड़े सितारों ने भी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं।

मशहूर अभिनेता-नेता कमल हासन ने एक्स पर लिखा, "सपने देखने, नया करने और उन्नति करने की आजादी। हल से कण तक, नमक यात्रा से अंतरिक्ष युग तक, हम उन आजादियों का विस्तार करते रहें जो भारत को मजबूत बनाती हैं। जिस साहस ने हमें आजादी दिलाई, वही साहस अब हमें हर गांव, हर शहर, हर मन में प्रगति दिलाए। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद।"

रजनीकांत ने इस मौके पर एक खत एक्स पर शेयर किया है। उन्होंने इसमें लोगों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही इस पत्र के जरिए भारतीय सिनेमा में अपने 50 साल पूरे होने पर लोगों से मिले बधाई संदेश और प्यार के लिए आभार व्यक्त किया है।

एक्टर चिरंजीवी ने लिखा, "सभी भारतीयों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित अनमोल स्वतंत्रता का जश्न मनाएं, जो हमे उन्होंने हमें दी। यह स्वतंत्रता हमारी व्यक्तिगत उत्कृष्टता, विकास और हमारे राष्ट्र की निरंतर प्रगति को शक्ति प्रदान करे। जय हिंद।" प्रकाश राज ने लिखा, "स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए, आइए हम भी प्रेरित हों, जब हमारी स्वतंत्रता पर खतरा आए, तो निडर होकर अपनी आवाज उठाएं। मौन कोई विकल्प नहीं है।"

अभिनेत्री-फिल्ममेकर मांचू लक्ष्मी ने इस दिवस को महसूस करने की सलाह देते हुए लिखा, "हम तन, मन और आत्मा में स्वतंत्रता का अनुभव करें और इस मूल्य को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। जय हिंद, जय भारत।"

'आरआरआर' स्टार रामचरण ने अपने घर के ऊपर लहराते हुए तिरंगे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद।"

मॉलीवुड स्टार मोहन लाल ने तिरंगे को सलाम करते हुए एक फोटो शेयर की और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

–आईएएनएस

जेपी/केआर