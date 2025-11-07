मनोरंजन

Kamal Haasan Birthday : 'सबसे प्यारे इंसान और पापा के नाम', कमल हासन के बर्थडे पर श्रुति ने लुटाया प्यार

श्रुति हासन और प्रभास ने कमल हासन को जन्मदिन पर दीं भावनात्मक शुभकामनाएं
Nov 07, 2025
मुंबई: साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता कमल हासन शुक्रवार को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनकी बेटी और अभिनेत्री श्रुति हासन और अभिनेता प्रभास ने खास अंदाज में बधाई दी।

अभिनेत्री ने अपने पिता के साथ एक खूबसूरत मोंटाज वीडियो पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मेरे सबसे प्यारे इंसान और पापा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जिस तरह से मजाकिया अंदाज में मुझे समझाते हैं, वह हमारे दिल को छू जाता है। मेरी फेवरेट कुकीज और स्नैक्स लाने के लिए धन्यवाद, पापा। साथ ही, गाने और फिल्मों पर बातें करने और हर इंसान को अपने ह्यूमर से हंसाने के लिए भी धन्यवाद। आपके इस जन्मदिन पर मेरी दुआ है कि आप अपने सारे सपने पूरे करें। आपकी जादुई मुस्कान, चमक और आपका प्यारा-सा दिल, पूरी दुनिया में इनका कोई भी मुकाबला नहीं है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, पापा!"

निर्देशन, पटकथा लेखन, गाने, संगीत निर्देशन और कोरियोग्राफी जैसे क्षेत्रों में नाम कमा चुके अभिनेता कमल हासन ने छोटी उम्र से ही अभिनय की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया था। अभिनेता की पहली फिल्म 'कलाथुर कन्नम्मा' थी, जिसमें उन्होंने बतौर बाल कलाकार के रूप में काम किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल भी मिला था।

इसके बाद उन्होंने 'स्वाति मुत्यम', 'सागर', 'नायागन', 'थेवर मगन', 'कुरुथिपुनल', 'इंडियन' और 'हे राम' जैसी फिल्मों में काम करके विश्व स्तर पर पहचान बनाई।

अभिनेता को पर्दे पर पिछली बार फिल्म 'ठग लाइफ' में देखा गया था। यह फिल्म तमिल भाषा की गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मणि रत्नम ने किया। फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म में त्रिशा कृष्णन, जोजू जॉर्ज, अली फजल, फातिमा सना शेख, आमिर खान और अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स शामिल थे।

अभिनेत्री श्रुति हासन की बात करें तो वे हाल ही में फिल्म 'कुली' में नजर आई थीं। इस फिल्म में उन्होंने प्रीति राजशेखर का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके साथ रजनीकांत, नागार्जुन अक्किनेनी, मलयालम एक्टर सौबिन शाहिर और बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान कैमियो रोल में भी नजर आए थे।

--आईएएनएस

 

 

