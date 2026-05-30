कॉमेडी किंग कृष्णा अभिषेक को जन्मदिन पर टीवी सेलेब्स ने दीं बधाइयां

मुंबई, 30 मई (आईएएनएस)। मशहूर हास्य कलाकार-अभिनेता कृष्णा अभिषेक शनिवार को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर उनके दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने जन्मदिन की बधाई दीं।

कृष्णा अभिषेक की बहन और अभिनेत्री आरती सिंह ने इंस्टाग्राम के जरिए भाई को जन्मदिन की शुभकामानाएं दी। उन्होंने अपने भाई के साथ वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि हर जन्म में मुझे आप जैसा भाई मिले। आप ही एक ऐसे इंसान हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर सकते हैं और फिर भी बच निकलते हैं। असल में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और आप यह बात अच्छी तरह जानते हैं। मुझे सारी खुशियां देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।"

उन्होंने आगे लिखा, "ईश्वर करे आप पर किसी की बुरी नजर न लगे। आप हमेशा खुश, स्वस्थ और अपने पूरे परिवार के साथ सुखी रहें।"

अभिनेत्री अंकिता लोखंड ने जन्मदिन की बधाई देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लाफ्टर सेफ के सेट का वीडियो शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "मेरे सबसे प्यारे शरारती साथी और हर मुश्किल वक्त व मस्ती में साथ देने वाले दोस्त कृष्णा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।"

अभिनेता और हास्य कलाकार सुदेश लहरी ने इंस्टाग्राम पर कृष्णा अभिषेक के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "जन्मदिन की ढ़ेर सारी शुभकामनाएं कृष्णा अभिषेक हमेशा खुश रहो।"

अभिनेत्री तनाज ईरानी ने इंस्टाग्राम पर कृष्णा अभिषेक जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, "टैलेंट के पावरहाउस को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तू मेरा बच्चा है... आज खाने-पीने की पूरी जिम्मेदारी तेरी है, समझे ना?"

हास्य कलाकार-अभिनेता कृष्णा अभिषेक ने 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल,' 'द कपिल शर्मा शो,' और 'कॉमेडी सर्कस' समेत कई टेलीविजन शो में काम कर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। अभिनेता अपने शानदार कॉमिक टाइमिंग, मिमिक्री और 'सपना' के किरदारों से घर-घर में पहचाने जाते हैं। उन्होंने सुदेश लहरी के साथ मिलकर भी कई कॉमेडी शोज में बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। यही कारण है कि दोनों साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और अक्सर साथ देखे जाते हैं।

--आईएएनएस

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