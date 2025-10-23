कॉमेडी का डबल डोज 'किस किस को प्यार करूं-2' इस दिन होगी रिलीज

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता कपिल शर्मा एक बार फिर फिल्म कॉमेडी 'किस किस को करूं' के सीक्वल के साथ हंसी का डबल डोज लेकर आ रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की रिलीज डेट के साथ मोशन पोस्टर जारी किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "तैयार हो जाइए दोगुनी मस्ती और चार गुनी हंसी के लिए। फिल्म 'किस किस को प्यार करूं-2' हंसी का डबल डोज लेकर 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।"

रिलीज डेट की जानकारी सुन फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वह मोशन पोस्टर देख ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कपिल शर्मा फिर से नई अभिनेत्रियों के साथ उलझन भरी जिंदगी और साथ ही कॉमेडी का तड़का लेकर आएंगे।

फैंस अब फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

हंसी से भरपूर कॉमेडी फिल्म का निर्देशन और लेखन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है। फिल्म में कपिल शर्मा के साथ हीरा वारिना, पारुल गुलाटी, आयशा खान और त्रिशा चौधरी नजर आएंगी। साथ ही, कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए मनजोत सिद्दू भी अहम किरदार में दिखेंगे।

फिल्म का निर्माण रतन जैन, गणेश जैन, अब्बास-मस्तान और वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट मिलकर कर रहे हैं।

कॉमेडी फिल्म 'किस किस को प्यार करूं' साल 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के साथ कपिल ने फिल्मों में डेब्यू किया था। फिल्म का निर्देशन अब्बास-मस्तान और लेखन अनुकल्प गोस्वामी ने किया था। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की थी, जिसकी तीन पत्नियां होती हैं और तीनों सहेलियां होती हैं, लेकिन कपिल शर्मा को चौथी शख्स एली अवराम से प्यार हो जाता है।

फिल्म में अरबाज ने भी छोटा-सा रोल अदा किया था। फिल्म में कपिल के अलावा, एक्ट्रेस एली अवराम, मंजरी फडनिस, सिमरन कौर मुंडी, साई लोकुर और वरुण शर्मा भी थे।

इसी के साथ ही कपिल अपकमिंग फिल्म में नीतू और रिद्धिमा साहनी के साथ नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। हालांकि फिल्म के टाइटल के नाम घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन अस्थायी नाम डीएसके रखा गया है।

