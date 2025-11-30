काम के बीच यामी गौतम ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे, शेयर किया प्यारा सा वीडियो

मुंबई, 29 नवंबर (आईएएनएस)। सुंदरता, सादगी और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से फैंस के दिलों पर राज करने वाली यामी गौतम ने अपना बर्थडे शानदार तरीके से मनाया है।

यामी ने सोशल मीडिया पर केक काटने का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे बेहद खुश नजर आ रही हैं, हालांकि एक्ट्रेस ने अपने घर और पति से दूर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है।

यामी गौतम ने अपने इंस्टाग्राम पर बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो डाला है, जिसमें वे काफी लोगों से घिरी हैं और केक काट रही हैं। वीडियो में फिल्म निर्देशक और उनके पति आदित्य धर नहीं दिख रहे हैं। एक्ट्रेस प्यारी सी मुस्कान लेकर सबके सामने हाथ जोड़कर शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद दे रही हैं। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "काम के दौरान जन्मदिन मनाना सबसे अच्छे जन्मदिनों में से एक होता है। मैं आप सभी दर्शकों, प्रशंसकों और मीडियाकर्मियों का आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए आभारी हूं। ढेर सारे प्यार के साथ सकारात्मकता का अनुभव कर पाई और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी।"

बता दें कि 28 नवंबर को यामी ने अपना 37वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। एक्ट्रेस के पति आदित्य धर ने भी सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा था, "जन्मदिन मुबारक हो यामी, तुम मेरी सबसे पसंदीदा इंसान हो, जिसके साथ मैं बात करता हूं, हंसता हूं, चीजें प्लान करता हूं और घर आता हूं। इतना प्यार देने, इतना ध्यान रखने और त्याग के लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम्हारे साथ यह जिंदगी जीने का मौका मिला।"

यामी गौतम ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से नहीं, बल्कि टीवी से की थी। एक्ट्रेस को सबसे पहले साल 2008 में आए सीरियल 'चांद के पार चलो' में देखा गया था। सीरियल में यामी लीड रोल में थी, जिसके बाद वे साल 2009 में गौरव खन्ना के साथ सीरियल 'ये प्यार ना होगा कम' में नजर आईं। सीरियल में दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया, जिसके बाद वे साल 2010 में कन्नड़ फिल्म 'उल्लास उत्साह' में दिखीं लेकिन जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखा। साल 2012 में उन्हें आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म 'विक्की डोनर' में बतौर लीड देखा गया। फिल्म के हिट होते ही उन्हें 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक', 'ए थर्सडे', 'ओह माय गॉड 2', और 'आर्टिकल 370' जैसी हिट फिल्मों में देखा गया।

