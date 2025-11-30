मनोरंजन

कल्ट क्लासिक फिल्म 'पड़ोसन' ने पूरे किए 57 साल, बिंदू का किरदार निभाने से सायरा बानो ने किया था इनकार

Nov 30, 2025, 03:24 AM

मुंबई, 29 नवंबर (आईएएनएस)। कल्ट क्लासिक फिल्म 'पड़ोसन' हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्मों में से एक है। हास्य और रोमांस को पर्दे पर दिखाती इस फिल्म ने 57 साल पूरे कर लिए हैं।

फिल्म में सायरा बानों की अदाकारी और किशोर कुमार, महमूद और सुनीत दत्त की कॉमेडी ने फैंस का दिल जीत लिया था। फिल्म को बीते साल पर्दे पर रि-रिलीज भी किया गया था और फिल्म को फर्स्ट डे रिलीज जैसा ही रिस्पांस मिला।

राजश्री फिल्म प्रोडक्शन ने फिल्म के 57 साल पूरे होने की खुशी में प्यारा सा पोस्ट डाला है और फिल्म के चार आइकॉनिक किरदार को याद किया है, जिसमें किशोर कुमार, महमूद, सुनीत दत्त और सायरा बानो को शामिल किया है। फिल्म में और कई कलाकार थे, जिन्होंने फिल्म को पर्दे पर हिट कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

फिल्म 'पड़ोसन' की गिनती अपने समय की क्लासिक कल्ट फिल्मों में होती है। फिल्म में एक साथ चार बड़े चेहरों को शामिल किया गया। फिल्म में सुनील दत्त ने भोला तो किशोर कुमार ने विद्यापति का रोल प्ले किया। दोनों की दोस्ती पर्दे पर निखर के सामने आई कि कैसे अपने दोस्त के प्यार को सफल बनाने के लिए दूसरा दोस्त अपनी आवाज दे देता है, जबकि महमूद साहब ने मास्टर पिल्लाई बनकर भोला और विद्यापति के प्लान पर पानी फेर दिया।

फिल्म की कहानी और डायलॉग दोनों ही मजेदार हैं और शायद यही वजह रही कि फिल्म अपने समय की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। फिल्म ने दुनिया भर में 2.8 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म का बजट 1 करोड़ से भी कम था, लेकिन बेहतरीन कास्ट और पटकथा ने फैंस का दिल जीत लिया।

बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इस फिल्म में पड़ोसन 'बिंदू' का किरदार पहले सायरा बानो नहीं निभाना चाहती थीं। एक्ट्रेस की तभी शादी हुई थी और वे फिल्में छोड़कर अपने पर्सनल लाइफ पर फोकस करना चाहती थीं, लेकिन महमूद साहब के समझाने और मनाने के बाद वे फिल्म में काम करने के लिए राजी हुई थीं। उनके लिए खास तौर पर मद्रास में फिल्म का सेट लगाया गया था। पड़ोसन की शूटिंग के बारे में बात करते हुए सायरा ने बताया था कि सेट पर शूटिंग के समय इतना मजा आता था कि कई बार ज्यादा देर तक हंसने की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ती थी।

