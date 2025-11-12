'कलमकवल' के पहले गाने 'नीला कयूम' का लिरिकल वीडियो रिलीज, ममूटी के फैंस में उत्साह

चेन्नई, 11 नवंबर (आईएएनएस)। मलयालम सिनेमा हमेशा से अपनी शानदार कहानियों के लिए जाना जाता है। इस इंडस्ट्री में जब भी सुपरस्टार ममूटी की कोई नई फिल्म आने वाली होती है, तो दर्शकों के बीच उत्सुकता अपने आप बढ़ जाती है। ममूटी जल्द ही निर्देशक जितिन के. जोस की आने वाली फिल्म 'कलमकवल' में नजर आने वाले हैं।

मेकर्स ने इस फिल्म के पहले गाने 'नीला कयूम' का लिरिकल वीडियो रिलीज कर दिया है। इस वीडियो ने दर्शकों की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है।

इस फिल्म में ममूटी के साथ अभिनेता विनायकन भी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से ही यह फिल्म फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

मंगलवार को 'नीला कयूम' का लिरिकल वीडियो जारी होने के साथ ही यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया। इस गाने में फिल्म के खास अंदाज की झलक है, साथ ही पुरानी यादों का एहसास भी है, जो इसे खास बनाता है।

गाने का संगीत मुजीब मजीद ने तैयार किया है, जबकि इसके बोल विनायक शशिकुमार ने लिखे हैं। वहीं गाने में आवाज गायक सिंधु डेल्सन की है। गाने की धुनें 80 और 90 के दशक के संगीत की याद दिलाती हैं।

अभिनेता ममूटी ने खुद इस गाने की रिलीज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, '''कलमकवल' का नया गाना 'नीला कयूम' का लिरिकल वीडियो रिलीज हो गया है।''

इस गाने को लेकर फैंस जबरदस्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों ने ममूटी के पोस्ट पर कमेंट कर बताया कि यह गाना पुराने क्लासिक गीतों की याद दिलाता है और फिल्म को लेकर उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं।

बता दें कि हाल ही में फिल्म 'कलमकवल' का रहस्यमयी टीजर जारी किया गया, जिसकी शुरुआत एक दरवाजे के खटखटाने से होती है। एक व्यक्ति दरवाजा खोलता है और पूछता है, 'कौन हो तुम?' इसके बाद एक पुलिस अफसर सवाल करता है, 'क्या तुम ही नाथ हो?' इन शुरुआती सीन्स के बाद विनायकन और ममूटी की झलकियां दिखाई जाती हैं। विनायकन एक गंभीर और सख्त पुलिस अधिकारी के रूप में दिखते हैं, जबकि ममूटी का किरदार बेहद शांत और रहस्यमयी नजर आता है, जैसे वह किसी पर नजर रख रहे हों। यह टीजर फिल्म की कहानी को लेकर एक सस्पेंस पैदा करता है।

निर्देशक जितिन के. जोस और जिष्णु श्रीकुमार ने मिलकर फिल्म की कहानी लिखी है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम