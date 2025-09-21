'कल्कि एडी 2898' से बाहर निकलने पर दीपिका पादुकोण ने की क्रिप्टिक पोस्ट

मुंबई, 20 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अब फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ का हिस्सा नहीं हैं। गुरुवार को फिल्म के निर्माताओं ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्रिप्टिक पोस्ट साझा की। इस पर लोग खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

दीपिका पादुकोण ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "लगभग 18 साल पहले ओम शांति ओम की शूटिंग के दौरान उन्होंने मुझे जो पहला सबक सिखाया था, वह यह था कि फिल्म बनाने का अनुभव और आप जिन लोगों के साथ इसे बनाते हैं, वे उसकी सफलता से कहीं अधिक मायने रखते हैं। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं और तब से मैंने अपने हर फैसले में इस सीख को लागू किया है। शायद यही वजह है कि हम साथ में अपनी छठी फिल्म बना रहे हैं?"

इस पोस्ट में दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद को भी टैग किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दीपिका पादुकोण ने शाहरुख की फिल्म किंग की शूटिंग शुरू कर दी है।

उनकी इस पोस्ट को ‘कल्कि 2898 एडी’ के मेकर्स को जवाब बताया जा रहा है। इस पर लोग खूब कमेंट भी कर रहे हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, "मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपनी बात रखी! आई लव यू।"

दूसरे यूजर ने लिखा, "कौन कह रहा था कि दीपिका का पतन शुरू हो गया है?"

एक शख्स ने लिखा, "मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अपने लिए खड़ी रहो और तुम जिसके लायक हो उस पर विश्वास करना कभी बंद मत करो।"

बता दें कि फिल्म का निर्माण कर रही कंपनी वैजयंती मूवीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दीपिका पादुकोण के बाहर होने की घोषणा की। कंपनी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "यह आधिकारिक घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण अब 'कल्कि 2898 एडी' के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हम आगे साथ काम नहीं करेंगे। पहली फिल्म के लंबे सफर के बावजूद हमारी कोई स्थायी साझेदारी नहीं बन सकी। 'कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्में पूर्ण समर्पण और उससे भी अधिक प्रतिबद्धता की हकदार हैं। हम दीपिका को उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं।"

--आईएएनएस

जेपी/डीएससी