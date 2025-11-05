मनोरंजन

Kal Trighori Trailer : '100 साल के इंतजार के बाद लौट आई काल त्रिघोरी,' रिलीज हुआ अरबाज खान की हॉरर फिल्म का ट्रेलर

‘काल त्रिघोरी’ का ट्रेलर रिलीज, अरबाज खान और आदित्य श्रीवास्तव ने बढ़ाया डर का रोमांच
Nov 05, 2025
नई दिल्ली: अरबाज खान और आदित्य श्रीवास्तव की सुपरनैचुरल हॉरर ड्रामा 'काल त्रिघोरी' का डरावना ट्रेलर रिलीज हो चुका है।

ट्रेलर में आदित्य श्रीवास्तव काल त्रिघोरी की बात कर रहे हैं कि वो हवेली में लौट आई और सिर्फ प्रोफेसर यानी राजेश शर्मा ही काल त्रिघोरी के बारे में अच्छे से जानते हैं, वहीं अरबाज खान काल त्रिघोरी पर यकीन नहीं करते हैं और गलती से भूतिया गुड़िया को पकड़ लेते हैं।

अब काल त्रिघोरी जागृत हो चुकी है और इससे बचने के लिए अरबाज खान, आदित्य श्रीवास्तव और राजेश शर्मा क्या करते हैं, उसके लिए 14 नवंबर का इंतजार करना होगा, क्योंकि फिल्म इसी दिन रिलीज होने वाली है।

फिल्म की कहानी एक रहस्यमयी हवेली और डरावनी गुड़िया के इर्द-गिर्द घूमती है। पूरे ट्रेलर में आदित्य श्रीवास्तव और राजेश शर्मा छाए हुए हैं, जो भूतिया गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। ट्रेलर में अरबाज खान की झलक बहुत कम ही दिखाई गई है, लेकिन आदित्य श्रीवास्तव के डर वाले एक्सप्रेशन ने फिल्म में जान डाल दी है। इसके साथ ही फिल्म में मुग्धा गोडसे ने भी एक रिपोर्टर का रोल प्ले किया है, जो सुपरनैचुरल पावर को अंधविश्वास मानती हैं।

ट्रेलर के कुछ सीन डर और सिरहन पैदा करने वाले हैं। हवेली के भूतिया और डरावने सीन्स को बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। ट्रेलर के म्यूजिक ने भी जान डाल दी है। फिल्म के ट्रेलर को शेयर कर लिखा गया, "100 साल के इंतज़ार के बाद वो लौट आई है। कहते हैं जब त्रिघोरी जागती है, तो सिर्फ अंधेरा नहीं—इंसान के अंदर के राज भी जिंदा हो जाते हैं। एक कहानी जहां हर मंजिल पर डर है, हर नजर में सवाल है।"

बता दें कि फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की कहानी और निर्देशन नितिन वैद्य ने किया है और फिल्म को नवीन प्रोडक्शंस एलएलपी के बैनर तले बनाया गया है। शिरीष वैद्य, नितिन घाटलिया और मनसुख तलसानिया ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किया है।

--आईएएनएस

 

 

