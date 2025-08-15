'कुली' पब्लिक रिव्यू : दर्शकों को भा गई सुपरस्टार रजनीकांत और नागार्जुन स्टारर फिल्म, लोग बोले - ब्लॉकबस्टर

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। सुपरस्टार रजनीकांत और नागार्जुन की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'कुली' गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। लोकेश कनकराज के निर्देशन में बनी फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। दर्शकों द्वारा सामने आई प्रतिक्रिया के अनुसार फिल्म शानदार है।

एक दर्शक ने आईएएनएस से कहा, "मूवी काफी अच्छी है। फर्स्ट हाफ काफी अच्छा था और मूवी का प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छी तरह से किया गया है। वहीं रजनीकांत और बाकी एक्टर्स का प्रेजेंटेशन अच्छा है, जिसे देखकर लगता है कि हम कुछ नया देख रहे हैं। दूसरे पार्ट के लिए तो मैं यही कहूंगा कि उपेंद्र और आमिर खान थे। उनको देखकर तो हम वैसे भी निश्चिंत हो गए थे और कहानी को जहां खत्म किया गया वो कमाल लगा। मूवी देखकर लग रहा है कि हम कुछ अच्छा देखकर आए हैं। मेरे लिए तो यह एक प्रॉपर ट्रीट पिक्चर थी।"

जब आईएएनएस की तरफ से पूछा गया कि नागार्जुन का निगेटिव रोल कैसा था, तो इस सवाल का जवाब देते हुए दर्शक ने कहा, "ठीक था, हां थोड़ा और अच्छा हो सकता था, लेकिन एक दर्शक के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने पहली बार निगेटिव रोल किया है, ऐसे में उनका किरदार बहुत बेहतर है।"

जब उनसे अनिरुद्ध के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "अनिरुद्ध तो हमेशा ही मजेदार म्यूजिक बनाते हैं, उनका वो कु-कुली सॉन्ग तो बेहतरीन था।"

एक अन्य दर्शक से मूवी के बारे में जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "फिल्म बहुत बढ़िया थी, हमेशा की तरह थलाइवा (रजनीकांत) ने अपने अभिनय से प्रभावित ही किया है, इसके गाने बहुत प्यारे हैं, और आमिर खान का काम भी बहुत शानदार है।"

एक और दर्शक ने फिल्म के बारे में बताया, "मूवी शानदार थी, बहुत दिनों के बाद कोई इतनी बेहतरीन फिल्म देखने को मिली है।"

एक और दर्शक ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा, "लोगों को जरूर ये मूवी देखनी चाहिए।"

जब दर्शक से रजनीकांत की एक्टिंग और आमिर खान के गेस्ट अपीयरेंस के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "आमिर खान ने भी काफी अच्छा काम किया है, और अनिरुद्ध वाकई में म्यूजिक अच्छा बनाते हैं। वीकेंड पर लोगों को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए।"

एक अन्य दर्शक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "पर्दे पर फिल्म की कहानी को कहने का अंदाज बहुत अच्छा था, अनिरुद्ध के म्यूजिक के साथ यह मुझे बहुत पसंद आया। बहुत टाइम बाद इतनी अच्छी फिल्म देखने को मिली है।''

