मनोरंजन

कुक्के सुब्रह्मण्यम स्वामी मंदिर में विग्नेश शिवन और नयनतारा ने की पूजा-अर्चना

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 15, 2025, 02:28 AM

चेन्नई, 14 नवंबर (आईएएनएस)। निर्देशक विग्नेश शिवन और उनकी पत्नी व प्रसिद्ध अभिनेत्री नयनतारा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'लव इंश्योरेंस कंपनी' (एलआईके) की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म में प्रदीप रंगनाथन और कृति शेट्टी मुख्य भूमिका में हैं।

पहले यह फिल्म 17 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज डेट को 18 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया ताकि यह प्रदीप रंगनाथन की 'ड्यूड' फिल्म के साथ क्लैश न करे। फिल्म की सफलता की प्रार्थना करने के लिए दोनों कर्नाटक के कन्नड़ जिले में स्थित प्रसिद्ध कुक्के सुब्रह्मण्यम स्वामी मंदिर गए और पूजा-अर्चना की।

कुक्के सुब्रह्मण्यम स्वामी मंदिर भगवान सुब्रह्मण्य (कार्तिकेय) को समर्पित है, जिन्हें सभी नागों का स्वामी माना जाता है। यह मंदिर श्रद्धालुओं के बीच अपने चमत्कारों और आशीर्वाद के लिए जाना जाता है। वहीं, इंडस्ट्री के कई कलाकारों की इस मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है।

शुक्रवार को विग्नेश शिवन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह और नयनतारा मंदिर के बाहर कैमरे के लिए पोज देते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में दोनों भक्ति भाव में डूबे दिख रहे हैं। सादगी भरे अंदाज में दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। उनकी इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और फिल्म की तारीफ भी कर रहे हैं।

'लव इंश्योरेंस कंपनी' (एलआईके) का नाम पहले 'लव इंश्योरेंस कॉरपोरेशन' (एलआईसी) था, जिसे बाद में बदल दिया गया। दरअसल, 'लव इंश्योरेंस कॉरपोरेशन' (एलआईसी) का नाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से मेल खा रहा था, जिसके बाद इस शीर्षक को लेकर भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से नोटिस भेजा गया। विवाद बढ़ने पर फिल्म का नाम बदल दिया गया।

'लव इंश्योरेंस कंपनी' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें लीड रोल में प्रदीप रंगनाथन और कृति शेट्टी हैं। इनके अलावा एसजे सूर्या, गौरी जी किशन और योगी बाबू भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

'लव इंश्योरेंस कंपनी' का निर्देशन विग्नेश शिवन ने किया है। वहीं, फिल्म का निर्माण उनकी पत्नी नयनतारा के राउडी पिक्चर्स और ललित कुमार के सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने किया है। फिल्म का ऐलान दिसंबर 2023 में किया गया था।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

