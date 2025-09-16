Kajol Black Dress : ब्लैक ड्रेस में शानदार लगीं काजोल, बताया- 'कपड़ों का चयन आसान होना चाहिए'

मुंबई: अभिनेत्री काजोल इन दिनों नए शो 'टू मच विद काजोल और ट्विंकल' को लेकर सुर्खियों में हैं। अभिनेत्री ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह बेहद स्टाइलिश नजर आ रही हैं।

काजोल ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह ब्लैक कलर का ड्रेस पहने हुए हैं, मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने बालों को पोनीटेल किया हुआ है। इन तस्वीरों में उनका आत्मविश्वास साफ झलकता दिखा।

काजोल ने तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा, "कभी-कभी भावनाएं उलझन भरी हो सकती हैं, लेकिन कपड़ों का चयन आसान होना चाहिए। यह खूबसूरत काला ड्रेस मेरे आत्मविश्वास को किसी तारीफ से ज्यादा बढ़ाता है।"

पहली तस्वीर में अभिनेत्री कैमरे को देखते हुए हल्की-सी स्माइल के साथ पोज दे रही है। वहीं, दूसरी में एक साइड देखते हुए वह स्टाइलिश अंदाज में खड़े होकर पोज दे रही हैं। बाकी तस्वीरों में काजोल कई पोज देकर फोटो खिंचवा रही हैं।

काजोल और ट्विंकल जल्द ही नए शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को होस्ट करती नजर आएंगी। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है।

शो में कई बॉलीवुड हस्तियां शिरकत करेंगी, जिनमें सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, वरुण धवन, करण जौहर, कृति सेनन, विक्की कौशल, गोविंदा, और जाह्नवी कपूर जैसे कई स्टार्स शामिल होंगे। शो का प्रीमियर 25 सितंबर को प्राइम वीडियो पर होगा।

काजोल के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह फिर से कोर्टरूम ड्रामा 'द ट्रायल: प्यार कानून धोखा' के दूसरे सीजन में नोयोनिका सेनगुप्ता के किरदार को जीवंत करती नजर आएंगी।

वहीं, काजोल हाई-बजट एक्शन थ्रिलर फिल्म 'महाराग्नी : क्वीन ऑफ क्वीन्स' में नजर आएंगी। इस फिल्म में काजोल के साथ प्रभुदेवा, नसीरुद्दीन शाह, साम्युक्ता मेनन, जिशु सेनगुप्ता और आदित्य सील जैसे सितारे हैं। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है, लेकिन अभी रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है।

फिल्म को चरण तेज ने लिखा और डायरेक्ट किया है। यह एक पैन-इंडिया फिल्म है, जो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी।