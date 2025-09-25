Kajol Twinkle Show : ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ में आमिर खान ने लव लाइफ को लेकर किए खुलासे, नया प्रोमो रिलीज

मुंबई: करण जौहर को टक्कर देने के लिए बॉलीवुड की दो डीवा ट्विंकल खन्ना और काजोल ने अपना नया शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ रिलीज कर दिया है।

शो का पहला एपिसोड गुरुवार को अमेजन प्राइम पर टेलीकास्ट हो गया है। लेकिन, सोशल मीडिया पर लगातार शो से जुड़े नए प्रोमो सामने आ रहे हैं। अमेजन प्राइम ने शो का नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें आमिर खान अपनी डेटिंग लाइफ और सलमान खान अपनी क्लीवेज दिखाने के टॉपिक पर बात कर रहे हैं।

प्रोमो में सारी चीजें 'कट टू कट' दिखाई गई हैं। प्रोमो में सबसे पहले सलमान खान और आमिर खान की धमाकेदार एंट्री होती है और ट्विंकल सवाल करती हैं, "60 की उम्र में भी अपनी जिंदगी में रोमांस चाहिए।"

आमिर कहते हैं, "हां, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कई बुरे ब्रेकअप के दौर से गुजरा हूं।" इसके बाद ट्विंकल कहती हैं कि अगर हम दोनों (काजल) में एक चीज सेम बतानी हो तो, आमिर कहते हैं, "दोनों ही बदतमीज हो।" इस पर सलमान खान हंस देते हैं।

ट्विंकल खन्ना आगे सवाल करती हैं, ''सलमान खान फिल्म की हीरोइन से ज्यादा लेग्स और क्लीवेज दिखाते हैं।'' सलमान जवाब देते हुए कहते हैं, 'बिल्कुल।'

प्रोमो देखकर ही लग रहा है कि शो कितना मजेदार होने वाला है। शो के और भी प्रोमो रिलीज हो रहे हैं।

एक अन्य प्रोमो में सलमान खान ने खुलासा किया कि फिल्म 'अंदाज अपना अपना' के समय सेट पर 9 बजे की शिफ्ट में आमिर खान सुबह 7 बजे आते थे। अब उनके पास एक ही फिल्म थी, लेकिन मेरे साथ 15 फिल्में और लगातार शिफ्ट। सलमान कहते हैं, "मैं सुबह 7 बजे से 2 बजे, 2 बजे से रात 10 बजे और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक शूटिंग करता था।''

आमिर कहते हैं, ''जो मेरा टाइम था, उसी पर आता था।'' सलमान सबके सामने ही आमिर खान का मजाक बना देते हैं।