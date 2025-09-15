Kajol Talk Show : ‘टू मच विद काजोल और ट्विंकल’ की होस्ट काजोल ने सलमान-आमिर खान को नहीं, इन्हें बताया अपना फेवरेट गेस्ट

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल और ट्विंकल खन्ना एक नया टॉक शो लेकर आ रही हैं, जिसका नाम है ‘टू मच विद काजोल और ट्विंकल’। इसे दोनों मिलकर होस्ट करने वाली हैं। इसमें फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स बतौर गेस्ट शामिल होंगे।

मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम में इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ। इस दौरान दोनों अभिनेत्रियों से टॉक शो में उनके पसंदीदा मेहमान के बारे में पूछा गया, तो काजोल ने आमिर खान या सलमान खान का नहीं, बल्कि गोविंदा का नाम लिया।

काजोल ने अपने पसंदीदा मेहमान के बारे में बात करते हुए कहा, "सच कहूं तो, शो में मेरे सबसे पसंदीदा मेहमान गोविंदा रहे। मुझे लगता है कि वे बेहद मनोरंजक हैं। मेरा यह कहना नहीं है कि बाकी मेहमान अच्छे नहीं थे, लेकिन गोविंदा तो बस गोविंदा हैं। कोई इसे नकार नहीं सकता। वे एक ट्रेंड हैं, एक आइकन हैं, सब कुछ हैं। गोविंदा का डांस हर किसी की फेवरेट लिस्ट में शामिल होता है और इसको तुरंत किया भी जा सकता है।"

काजोल की बात से अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना और दर्शक भी सहमत नजर आए।

इस शो के साथ काजोल पहली बार कोई शो होस्ट करती दिखाई देंगी। इसके बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने कहा, "ट्विंकल और मेरी पुरानी दोस्ती है और जब भी हम बातें करते हैं, तो माहौल बहुत ही मजेदार होता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। असल में इस टॉक शो का आइडिया यहीं से आया। हमने पारंपरिक टॉक-शो के फॉर्मेट को पूरी तरह बदल दिया है। यह शो बेबाक और बिना किसी बदलाव के हंसी और सच्ची बातचीत से भरपूर है। हमें उम्मीद है कि हर पीढ़ी के दर्शक इससे जुड़ेंगे और इसका आनंद लेंगे।"

शो की बात करें तो ‘टू मच विद काजोल और ट्विंकल’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसमें मस्ती, यादगार पल और मसालेदार गॉसिप-लिंक-अप की बातें होंगी। शो की गेस्ट लिस्ट में सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, वरुण धवन, करण जौहर, कृति सेनन, विक्की कौशल, गोविंदा, जाह्नवी कपूर और कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स शामिल हैं।

इस शो का प्रीमियर 25 सितंबर को प्राइम वीडियो पर होगा। हर गुरुवार को इसका नया एपिसोड जारी किया जाएगा।