Kajol Gupt Anniversary: 27 साल पहले किलर की भूमिका में पर्दे पर नजर आई थीं काजोल, तस्वीरों के जरिए ताजा की फिल्म की यादें

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल का फिल्मी करियर काफी लंबा रहा है और यह निरंतर जारी है। इस दौरान काजोल ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और दर्शकों को उनके द्वारा निभाए गए किरदार आज भी याद हैं। उन्हें दर्शक अधिकतर रोमांटिक फिल्मों के लिए जानते हैं, लेकिन करियर की शुरुआत में ही वो एक विलेन का रोल भी प्ले कर चुकी हैं, जिसे आज भी दर्शक भूल नहीं पाए हैं।

काजोल की यह फिल्म थी 'गुप्त', और ये बहुत ही शानदार मूवी थी जिसमें वो एक खतरनाक किलर की भूमिका में थीं। इस फिल्म को रिलीज हुए 27 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर इसकी यादें फैंस के साथ साझा की।

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए तस्वीरों में से एक में काजोल का डरावना किलर लुक दिखाई दे रहा है और दूसरे में वो अपने को-स्टार बॉबी देओल के साथ दिखाई दे रही हैं। इन थ्रोबैक पिक्चर्स को एक्ट्रेस ने शेयर करते हुए लिखा, "27 साल हो गए मुझे फुल टाइम किलर बने हुए। आज भी नहीं पता क्यों मैंने ऐसा किया, लेकिन सही है।"

फिल्म की बात करें तो गुप्त को राजीव राय ने डायरेक्ट किया था। इसमें काजोल, मनीषा कोइराला और बॉबी देओल लीड रोल में थे। इनके अलावा प्रेम चोपड़ा, रजा मुराद, परेश रावल, सदाशिव अमरापुरकर, शरत सक्सेना, दलीप ताहिल, कुलभूषण खरबंदा, ओम पुरी, और राज बब्बर जैसे स्टार्स भी इस फिल्म में थे।

इसकी स्टोरी एक मिस्ट्री नॉवेल 'गुड चिल्ड्रन डोंट किल' पर बेस्ड थी, जिसे फ्रेंच लेखक लुईस थॉमस ने लिखा था। उसे गुलशन राय और राजीव राय ने त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर तले बनाया था। इसकी स्टोरी दर्शकों को काफी पसंद आई थी। इसके गाने आज भी प्रचलित हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो बहुत जल्द काजोल कोर्टरूम ड्रामा द ट्रायल: प्यार कानून धोखा के दूसरे सीजन में दिखाई देंगी। इसमें वो नोयोनिका सेनगुप्ता के रूप में वापसी करेंगी। ये 19 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी।

इस सीरीज में जिशु सेनगुप्ता, सोनाली कुलकर्णी, शीबा चड्ढा, अली खान, कुब्रा सैत, गौरव पांडे और करणवीर शर्मा भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। ‘द ट्रायल’ के दूसरे पार्ट को उमेश बिष्ट ने डायरेक्ट किया है।