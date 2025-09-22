Kajol Durga Puja : दुर्गा पूजा से पहले तनीषा मुखर्जी ने दिवंगत चाचा देब मुखर्जी को किया याद, भावुक हुईं अभिनेत्री

मुंबई: नवरात्रि के दौरान काजोल और उनके परिवार में काफी धूमधाम होती है। इस दौरान उनके घर पर मुखर्जी दुर्गा पूजा पंडाल का आयोजन किया जाता है। इस बार भी इसकी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा गमगीन है।

अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी ने आईएएनएस के साथ एक विशेष बातचीत में पंडाल के बारे में बात की। इस दौरान वह अपने दिवंगत चाचा देब मुखर्जी को याद करती दिखीं, जिनका इस साल मार्च में निधन हो गया था। बता दें कि देब मुखर्जी ही हर साल इस पंडाल के आयोजन की जिम्मेदारी संभालते थे।

आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "यह हमारे परिवार के लिए थोड़े दुख का भी समय है क्योंकि इस साल हमारे परिवार में तीन लोगों की मृत्यु हो गई है। हमारे देबू काका (देब मुखर्जी), जो हर साल दुर्गा पूजा का आयोजन करते थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे और हमारे लिए इस बार पूजा में शामिल होना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि, बहुत उत्साह भी है क्योंकि हम उनके सपने को आगे बढ़ा रहे हैं।"

उन्होंने बताया कि देब मुखर्जी चाहते थे कि हर साल दुर्गा पूजा और भी भव्य हो और इसी को ध्यान में रखते हुए, इस बार सोशल मीडिया पर खूब प्रचार किया जा रहा है। तनीषा ने बताया कि देब मुखर्जी चाहते थे कि दुर्गा पूजा पर अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराया जाए, इसलिए इस साल उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को भोजन करवाने का इंतजाम कर रहे हैं।

इससे पहले तनीषा की बहन और अभिनेत्री काजोल ने भी एक पोस्ट में महालया की शुभकामनाएं दी थीं।

बता दें कि फिल्म निर्माता अयान मुखर्जी के पिता और काजोल व रानी मुखर्जी के चाचा देब मुखर्जी का इस साल 14 मार्च को 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। देब मुखर्जी की मां, सती देवी, अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार की इकलौती बहन थीं। अभिनेता जॉय मुखर्जी और फिल्म निर्माता शोमू मुखर्जी उनके भाई थे।