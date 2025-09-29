Kajol Durga Puja : काजोल ने शेयर की दुर्गा पंडाल की फोटो, देब मुखर्जी को समर्पित भावपूर्ण पोस्ट

मुंबई: अभिनेत्री काजोल ने रविवार को इंस्टाग्राम पर दुर्गा पंडाल की कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्यों इस साल दुर्गा पूजा में कदम रखना उनके लिए बड़ा मुश्किल था।

इन तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए काजोल ने लिखा, "एक भावुक पल का खुलासा मैं आपके साथ कर रही हूं। बीते साल हमारे परिवार में कई लोगों को खोने के बाद इस साल दुर्गा पंडाल में कदम रखना बहुत ही मुश्किल रहा और साथ में खुशी का एहसास लेकर आया। हम उन सभी को बहुत मिस करते हैं।"

काजोल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर दुर्गा उत्सव की कई तस्वीरें साझा की हैं। इनमें वह अपनी बहन तनिषा मुखर्जी और चचेरे भाई-बहनों रानी और अयान मुखर्जी के साथ पोज देती नजर आ रही हैं।

बता दें कि फिल्म निर्माता अयान मुखर्जी के पिता और काजोल, रानी और तनिषा मुखर्जी के चाचा देब मुखर्जी का निधन इसी साल 14 मार्च को हुआ था। वह 83 वर्ष के थे। देब मुखर्जी ही हर साल दुर्गा पूजा पंडाल के आयोजन की जिम्मेदारी संभालते थे।

अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी ने आईएएनएस के साथ एक विशेष बातचीत में पंडाल के बारे में बात की। इस दौरान वह अपने दिवंगत चाचा देब मुखर्जी को याद करती दिखीं, जिनका इस साल मार्च में निधन हो गया था।

नवरात्रि की शुरुआत से पहले अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा था, "यह हमारे परिवार के लिए थोड़े दुख का भी समय है क्योंकि इस साल हमारे परिवार में तीन लोगों की मृत्यु हो गई है। हमारे देबू काका (देब मुखर्जी), जो हर साल दुर्गा पूजा का आयोजन करते थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे और हमारे लिए इस बार पूजा में शामिल होना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि, बहुत उत्साह भी है क्योंकि हम उनके सपने को आगे बढ़ा रहे हैं।"

उन्होंने बताया कि देब मुखर्जी चाहते थे कि हर साल दुर्गा पूजा और भी भव्य हो और इसी को ध्यान में रखते हुए, इस बार सोशल मीडिया पर खूब प्रचार किया गया। तनीषा ने बताया था कि देब मुखर्जी चाहते थे कि दुर्गा पूजा पर अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराया जाए।