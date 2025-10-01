मनोरंजन

Kajol Durga Puja : नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचीं काजोल और बिपाशा, बच्चों के साथ किए दर्शन

काजोल और बिपाशा ने बच्चों संग मुंबई दुर्गा पूजा पंडाल में मां के दर्शन किए।
Oct 01, 2025, 04:34 AM
मुंबई: मुंबई में इन दिनों दुर्गा पूजा की धूम है। यहां के नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में बहुत से बॉलीवुड सेलेब्रिटी भी पहुंच रहे हैं। इस पंडाल में काजोल और बिपाशा बासु भी अपने बच्चों के साथ मां दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंचीं। 

एक तरफ काजोल जहां अपने बेटे के साथ एक भावुक पल साझा करती दिखीं, तो वहीं दूसरी तरफ बिपाशा बासु की बेटी यहां पर पैप्स को देखकर थोड़ी असहज हो गई।

अभिनेत्री काजोल यहां पर अपने बेटे युग के साथ पहुंची थीं। पंडाल में युग अपनी मां काजोल के पास गए, उन्हें गले लगाया और उनके कान में कुछ कहा। इसके बाद अभिनेत्री ने प्यार से अपना हाथ उनके सिर पर फेरते हुए उनकी बातें सुनीं। काजोल साड़ी और आकर्षक गहनों में बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

इस दुर्गा पूजा के दौरान काजोल और जया बच्चन को बातचीत करते हुए भी देखा गया। दोनों ने पैप्स के लिए पोज भी दिए। इसके बाद वह अपनी बहन तनीषा मुखर्जी और रानी मुखर्जी के साथ सेल्फी भी क्लिक करती दिखाई दीं। इस पूरे समारोह के दौरान काजोल अन्य कलाकारों का गर्मजोशी से स्वागत करती नजर आईं।

वहीं दूसरी तरफ अभिनेत्री बिपाशा बासु दुर्गा पूजा पंडाल में अपनी बेटी देवी को पैप्स से बचाते हुए दिखाई दीं। जब उनकी बेटी भीड़ और चमकते कैमरों से डरने लगी तो बिपाशा ने फोटोग्राफरों से धीरे से कहा कि वे आराम से फोटो क्लिक करें।

अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवाते हुए बिपाशा बासु ने कहा, "आराम से, वो डर रही है, आप इसका ख्याल रखिए, शुक्रिया।"

बिपाशा बासु ने इस दौरान फिल्म निर्माता राकेश रोशन से भी मुलाकात की और सम्मानपूर्वक उनके पैर छुए। राकेश रोशन उनकी बेटी देवी को प्यार और दुलार करते दिखाई दिए। करण सिंह ग्रोवर ने राकेश रोशन को गले लगाया। बिपाशा और करण को फिल्म निर्माता अयान मुखर्जी के साथ बातचीत करते हुए भी देखा गया। बिपाशा ने यहां अपनी बेटी को मां का आशीर्वाद लेने का तरीका भी सिखाया।

सर्बोजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में रानी मुखर्जी, जया बच्चन, तनीषा मुखर्जी, राकेश रोशन और बिपाशा बासु ने अपने पति करण सिंह ग्रोवर और बेटी देवी के साथ मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया।

 

 

