Kajal Raghwani Biography: समंदर की लहरों के साथ काजल राघवानी का सिजलिंग अवतार, तस्वीरें की पोस्ट

काजल राघवानी: भोजपुरी सिनेमा की ग्लैमरस क्वीन
Aug 27, 2025, 07:03 AM
समंदर की लहरों के साथ काजल राघवानी का सिजलिंग अवतार, तस्वीरें की पोस्ट

मुंबई: भोजपुरी सिनेमा की शानदार अभिनेत्री काजल राघवानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अपनी शानदार अदाकारी और दिलकश अंदाज से दर्शकों का दिल जीतने वाली काजल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर समंदर किनारे की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जो उनके फैंस के बीच धूम मचा रही हैं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह समंदर की लहरों के बीच पोज देती नजर आ रही हैं, और उनका यह अंदाज प्रशंसकों को खूब भा रहा है।

काजल ने तस्वीरों को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "खुद से प्यार करना आपके सपनों को सच करने का पहला कदम है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, तो बाकी सब बेकार है।"

काजल का यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, "बहुत सुंदर हो आप मैम।" दूसरे यूजर ने लिखा, "आपका हर अंदाज निराला होता है मैम।"

काजल राघवानी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2011 में भोजपुरी फिल्म 'सुगना' से की थी। तब से उन्होंने खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव (निरहुआ) जैसे भोजपुरी सुपरस्टार्स के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया है। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा है।

काजल ने 'पटना से पाकिस्तान', 'हुकूमत', 'मुकद्दर', 'मेहंदी लगा के रखना', और 'मैं सेहरा बांध के आऊंगा' जैसी 25 से ज्यादा सफल फिल्मों में अभिनय किया है। इसके अलावा, उन्होंने कुछ भोजपुरी गानों में अपनी आवाज भी दी है, जो दर्शकों को खूब पसंद आए।

काजल की हालिया फिल्म 'वैदेही' 18 जुलाई को रिलीज हो चुकी है, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। काजल आगामी फिल्म 'सर्विसवाली बहुरिया' में आनंद ओझा के साथ नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। काजल और खेसारी लाल यादव की जोड़ी को फैंस बेहद पसंद करते हैं, और उनकी अगली फिल्म का इंतजार बेसब्री से हो रहा है।

 

