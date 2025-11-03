काजल राघवानी ने शुरू की नई फिल्म की शूटिंग, दिखेगा भक्ति और आस्था का मिलन

नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस काजल राघवानी फिल्मों और गानों में सक्रिय हैं। काजल का लेटेस्ट रिलीज गाना 'पायल घुंघरू वाला' 3 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर चुका है। अब काजल ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और फिल्म का नाम भी फैंस के सामने रिवील कर दिया है।

काजल राघवानी ने सोशल मीडिया अपडेट किया है और नई फिल्म से जुड़ी जानकारी शेयर की है। फोटो में एक्ट्रेस हाथ में फिल्म का बोर्ड लिए खड़ी है, जिस पर लिखा है "आस्था" छठी मईया। काजल की अपकमिंग फिल्म में उनका लुक काफी सिंपल है।

फोटो में वे सिंपल प्रिंटेड साड़ी और मिनिमल मेकअप लुक में दिख रही हैं। फैंस भी काजल को उनकी नई फिल्म के लिए दिल से बधाई दे रहे हैं।

छठ पर्व के मौके पर काजल राघवानी का छठ गीत 'दुख सुनी दीनानाथ' भी रिलीज हुआ था। गीत को सिंगर सृष्टि भारती की आवाज ने भक्ति से भर दिया। सोशल मीडिया पर गीत को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। भक्ति गीतों के अलावा काजल के दूसरे जॉनर के गाने भी रिलीज हो चुके हैं। उनका गाना 'लड़का ना चाही डिफेंडर वाला' काफी विवादों में रहा था, क्योंकि यूजर्स ने गाने को खेसारी लाल यादव से जोड़ दिया था। काजल ने खुद आकर सफाई दी थी कि गाने का खेसारी से कोई लेना-देना नहीं।

इससे पहले काजल ने गुजराती नव वर्ष के मौके पर सभी से माफी मांगी थी। उन्होंने लिखा था, "मैं माफी मांगकर शुरुआत करती हूं, आप क्षमा करके शुरुआत करें। यदि मैंने कुछ गलत किया हो और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो मैं इस वर्ष के अंतिम दिनों में ईमानदारी से माफी मांगती हूं।"

बात अगर फिल्मों की करें तो यूट्यूब पर काजल की बैक टू बैक फिल्में रिलीज हो गई हैं, जिनमें 'बड़ी दीदी-2', 'भौजी', 'अमीरों का दहेज', 'दहेज और दुल्हन' और 'गुजराती बहू' शामिल हैं। इसके अलावा कई फिल्मों की शूटिंग चल रही है। एक्ट्रेस 'पति तंग बीवी दबंग' और अरविंद अकेला कल्लू के साथ 'प्रेम विवाह' फिल्म में दिखेंगी। 'पति तंग बीवी दबंग' जल्द ही रिलीज होने वाली है।

--आईएएनएस

पीएस/वीसी