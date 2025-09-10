मनोरंजन

काजल राघवानी ने 'पायल घुंघुरवाला' गाने पर बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर किया शेयर

Sep 10, 2025

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस काजल राघवानी एक बार फिर अपने नए वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। अभिनेत्री ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक शानदार रील पोस्ट की, जिसमें वह एक खास वीडियो बनाती नजर आ रही हैं।

वीडियो में अभिनेत्री सुमित सिंह चंद्रवंशी के सुपरहिट गाने 'पायल घुंघुरवाला' पर शानदार एक्सप्रेशन दे रही हैं। इस वीडियो में काजल का अंदाज, भाव और लुक प्रशंसकों को खूब भा रहे हैं। उनके इस वीडियो को देख फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

काजल ने गुलाबी रंग की कुर्ती पहनी है, जिस पर खूबसूरत फूलों का डिजाइन बना हुआ है। उनका सादगी भरा लुक, आंखों में आईलाइनर, नोजपिन और स्टाइलिश हेयरस्टाइल उन्हें परफेक्ट लुक दे रहा है।

अभिनेत्री ने इस पोस्ट को कैप्शन दिया, "काजर, ओठलाली, झुमका, अलता, नथुनी और झुला रबर वाला सब चाही।"

'पायल घुंघुरवाला' गाना हाल ही में यूट्यूब पर रिलीज हुआ है, जिसमें काजल राघवानी और सुमित सिंह चंद्रवंशी की शानदार जोड़ी नजर आ रही है, लेकिन सारा ध्यान काजल के धमाकेदार डांस मूव्स ने खींच लिया है।

गाने की थीम पति-पत्नी की मजेदार बातचीत पर आधारित है, जिसमें पत्नी पति से अपनी मनपसंद चीजों की फरमाइश करती है। इन दोनों के बीच की प्यारी तकरार इस गाने को बेहद दिलचस्प बनाती है।

हरे रंग की साड़ी में काजल ने अपनी अदाओं और परफॉर्मेंस से गाने में चार चांद लगा दिए हैं। उनके डांस मूव्स गाने की रिदम के साथ इतने सटीक हैं कि दर्शक दीवाने हो गए हैं।

गाने का म्यूजिक डायरेक्शन आर्यन पोटर ने किया है। आवाज सुमित सिंह चंद्रवंशी और शिल्पी राज ने दी है, जबकि गीत के बोल संतोष उत्पत्ति ने लिखे हैं।

यह गाना न केवल भोजपुरी संगीत प्रेमियों के लिए एक ट्रीट है, बल्कि काजल की परफॉर्मेंस ने इसे हर उम्र के दर्शकों के लिए खास बना दिया है।

सोशल मीडिया पर गाना तेजी से वायरल हो रहा है और प्रशंसक इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

