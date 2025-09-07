काजल राघवानी का धमाकेदार गाना 'पायल घुंघुरवाला' रिलीज, डांस मूव्स ने मचाया तहलका

मुंबई, 6 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपकी चहेती अदाकारा काजल राघवानी का नया गाना 'पायल घुंघुरवाला' रिलीज हो गया है। यह गाना लियो भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

काजल ने इस गाने को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मोस्ट अवेटेड सॉन्ग, जो मेरा भी फेवरेट है, अब रिलीज हो गया है। आपको कैसा लगा? ज्यादा से ज्यादा शेयर करें!"

'पायल घुंघुरवाला' एक डांस सॉन्ग है, जिसे सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं। गाने में काजल राघवानी और सुमित सिंह चंद्रवंशी की शानदार जोड़ी नजर आ रही है, लेकिन सारा ध्यान काजल के धमाकेदार डांस मूव्स ने खींच लिया है। हरे रंग की साड़ी में काजल ने अपनी अदाओं और परफॉर्मेंस से गाने में चार चांद लगा दिए हैं। उनके डांस मूव्स गाने की रिदम के साथ इतने सटीक हैं कि दर्शक दीवाने हो गए हैं।

गाने का म्यूजिक डायरेक्शन आर्यन पोटर ने किया है। आवाज सुमित सिंह चंद्रवंशी और शिल्पी राज ने दी है, जबकि गीत के बोल संतोष उत्पत्ति ने लिखे हैं।

यह गाना न केवल भोजपुरी संगीत प्रेमियों के लिए एक ट्रीट है, बल्कि काजल की परफॉर्मेंस ने इसे हर उम्र के दर्शकों के लिए खास बना दिया है।

सोशल मीडिया पर गाना तेजी से वायरल हो रहा है और प्रशंसक इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

काजल राघवानी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2011 में भोजपुरी फिल्म 'सुगना' से की थी। तब से उन्होंने खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव (निरहुआ) जैसे भोजपुरी सुपरस्टार्स के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया है। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा है।

काजल की हालिया फिल्म 'वैदेही' 18 जुलाई को रिलीज हो चुकी है, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। काजल आगामी फिल्म 'सर्विसवाली बहुरिया' में आनंद ओझा के साथ नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। काजल और खेसारी लाल यादव की जोड़ी को फैंस बेहद पसंद करते हैं, और उनकी अगली फिल्म का इंतजार बेसब्री से हो रहा है।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी