काजल राघवानी का 'सर्दी से कांपा तानी' गाना भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर होगा रिलीज

मुंबई, 8 नवंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा प्रेमियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपकी चहेती काजल राघवानी का नया गाना 'सर्दी से कापा तानी' जल्द ही रिलीज होने वाला है। शनिवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर गाने के रिलीज की घोषणा की।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर गाने का पोस्टर शेयर किया। उन्होंने लिखा, "गाना सर्दी से कांपा तानी जल्द ही भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा।"

गाने को सुमित सिंह चंद्रवंशी और शिल्पी राज ने मिलकर गाया है। गाने में काजल के साथ सुमित चंद्रवंशी भी नजर आएंगे। फैंस को काजल का ये पोस्ट काफी पसंद आ रहा है। वे गाने की रिलीज का और काजल-सुमित को फिर से पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं।

बता दें, दोनों इससे पहले कुछ गानों में साथ काम कर चुके हैं। अभी हाल ही में दोनों का 'पिया बाटेला कमाई पटीदार के' गाना रिलीज हुआ था।

गाने के बोल सुमित सिंह चंद्रवंशी ने लिखे हैं। म्यूजिक डायरेक्शन का जिम्मा आर्या शर्मा ने संभाला है, जिन्होंने गाने को पारंपरिक भोजपुरी धुन दी है। कोरियोग्राफी की बात करें तो गोल्डी जायसवाल और सन्नी सोनकर ने मिलकर गाने के डांस सीक्वेंस को जीवंत बनाया है।

अभिनेत्री ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में और गाने दिए हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुजराती सिनेमा से की थी, लेकिन खास पॉपुलैरिटी न मिलने के कारण अभिनेत्री ने भोजपुरी सिनेमा की तरफ रुख किया। अभिनेत्री ने साल 2011 में फिल्म 'सुगना' से भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा।

उनकी अपकमिंग फिल्म 'प्रेम विवाह' है। इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। संजय श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित फिल्म में काजल और अरविंद मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। रोशन सिंह इसके निर्माता हैं। शर्मिला आर. सिंह इस प्रोजेक्ट की सह निर्माता हैं।

--आईएएनएस

