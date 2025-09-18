काजोल और फराह ने आर्यन खान के डेब्यू प्रोजेक्ट को बताया हिट, स्क्रीनिंग में दिखा उत्साह

मुंबई, 18 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की हाल ही में स्क्रीनिंग हुई। इस स्क्रीनिंग में बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आर्यन को बधाई भी दी।

अभिनेत्री काजोल ने इंस्टाग्राम पर स्क्रीनिंग की कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिसमें वह अजय देवगन, शाहरुख खान, गौरी खान, सुहाना खान और आर्यन खान के साथ नजर आ रही हैं।

काजोल ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के साथ बधाई हो आर्यन। मुझे यकीन है कि इससे भी ज्यादा कमाल तो तुम्हारा शो करेगा। बहुत उत्साहित हूं।"

पोस्ट की गई वीडियो में काजोल अपने पति और अभिनेता अजय देवगन के साथ पोज दे रही हैं। उनके साथ शाहरुख खान भी हैं। तीनों मिलकर सीरीज के टाइटल पर मजाकिया बातें कर रहे हैं।

कुछ तस्वीरों में काजोल, आर्यन, उनकी बहन सुहाना और मां गौरी खान के साथ नजर आ रही हैं।

मशहूर कोरियोग्राफर और निर्माता फराह खान ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर स्क्रीनिंग की तस्वीर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "पहले से ही ढेरों शुभकामनाएं।"

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान ही प्रोड्यूस कर रही हैं। सीरीज में लक्ष्य लालवानी, साहेर बंबा, बॉबी देओल, राघव जुयाल, आन्या सिंह, मोना सिंह, गौतमी कपूर, मनोज पहवा, रजत बेदी, मनीष चौधरी, विजयंत कोहली और रोहित गिल हैं, जैसे सितारे नजर आ रहे हैं।

इसमें कई बड़े सितारे कैमियो में दिखाई देंगे। सीरीज में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर, सैफ अली खान, करण जौहर, रणवीर सिंह, दिशा पाटनी, अर्जुन कपूर, सुहाना खान और यहां तक कि तमन्ना भाटिया और यो यो हनी सिंह जैसे सितारे नजर आएंगे।

सीरीज की कहानी बॉलीवुड की दुनिया पर आधारित है, जिसमें एक्शन, कॉमेडी और स्टारडम देखने को मिलेगा।

