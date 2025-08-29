मनोरंजन

काजोल ने मां तनुजा संग शेयर की बच्चे की तस्वीरें, फैंस बोले, ये बच्चा कौन है?

Aug 29, 2025, 01:09 AM

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री काजोल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बच्चे की तस्वीरें शेयर कीं। इसमें उनकी मां, तनुजा, भी दिख रही हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देख लोग हैरत में पड़ गए और पूछने लगे कि ये बच्चा किसका है?

काजोल ने इंस्टाग्राम पर तीन तस्वीरें शेयर कीं। इनमें वो एक बच्चे के साथ खेलती दिखाई दे रही हैं। काजोल की मां भी एक तस्वीर में दिखाई दीं। इन्हें शेयर करते हुए काजोल ने लिखा, "और ये रही बेबी तनुजा (हां, वही सफेद कपड़े पहने मेरे बगल में बैठी हैं) सहित कुछ खुशनुमा तस्वीरें।"

इन तस्वीरों को देखने के बाद लोग पूछने लगे कि ये बच्चा कौन है। कमेंट बॉक्स में लोगों के सवालों की बाढ़ आ गई। इसी बीच किसी ने बताया कि ये बच्चा काजोल का नहीं बल्कि अजय देवगन के ऑनस्क्रीन बेटे का है।

यह बच्चा इशिता दत्ता और वत्सल सेठ का है। उनके बेटे वेद के साथ ही एक्ट्रेस काजोल ने तस्वीरें शेयर की थीं। दरअसल, काजोल और वत्सल सेठ के परिवार में अच्छी दोस्ती है। वे अक्सर उनसे मिलने आते रहते हैं।

ऐसी ही एक मीटिंग के दौरान वेद के साथ उन्होंने तस्वीरें क्लिक कर लीं और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वत्सल सेठ ने 2004 की फिल्म 'टार्जन: द वंडर कार' में अजय देवगन के बेटे का किरदार निभाया था। इशिता और वत्सल ने 2017 में शादी की थी। कपल के दो बच्चे हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो काजोल बहुत जल्द कोर्टरूम ड्रामा 'द ट्रायल: प्यार कानून धोखा' के दूसरे सीजन में नोयोनिका सेनगुप्ता की अपनी भूमिका दोहराती नजर आएंगी। उमेश बिष्ट ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है।

सीरीज में जिशु सेनगुप्ता, सोनाली कुलकर्णी, शीबा चड्ढा, अली खान, कुब्रा सैत, गौरव पांडे और करणवीर शर्मा जैसे कलाकार भी हैं। यह सीरीज 19 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी। काजल इन दिनों इसका प्रमोशन कर रही हैं।

