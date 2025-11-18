मनोरंजन

कई सालों तक निर्देशक आनंद एल. राय के पीछे पड़ी रही कृति सेनन, अब एक्ट्रेस ने बताई वजह

Nov 18, 2025, 04:37 AM

मुंबई, 17 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री कृति सेनन ने अपनी आने वाली फिल्म 'तेरे इश्क में' के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर फिल्म और अपने अनुभवों को लेकर बातचीत की। कृति ने फिल्म निर्देशक आनंद एल. राय के साथ काम करने की ख्वाहिश के बारे में बताया। अभिनेत्री ने कहा कि उनकी जिंदगी का एक सपना था कि वह किसी प्यार भरी कहानी में आनंद एल. राय के निर्देशन में काम करें और अब यह सपना आखिरकार पूरा हुआ है।

कृति सेनन ने कहा कि वह सालों से आनंद एल. राय से मिलती रही हैं और कई बार उनसे उनके साथ काम करने की इच्छा जताई है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया, ''मैं सालों से उनके पीछे लगी हुई थी और हमेशा कहती थी कि मुझे उनके निर्देशन में एक रोमांटिक फिल्म करनी है। यह मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी।''

उन्होंने कहा कि प्यार और रोमांस की कहानियां आजकल कम हो गई हैं और यह देखकर अच्छा नहीं लगता। रोमांटिक और लव स्टोरी केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि ऐसी कहानियां हैं जिनमें दिल की गहराई और जज्बात छिपे होते हैं। इसमें दर्द, संघर्ष और बिछड़ने की भावनाएं होती हैं, जो जीवन की वास्तविकता को दिखाती हैं।

कृति ने इस फिल्म के अपने किरदार मुक्ति के अनुभव के बारे में भी विस्तार से बताया। कृति ने कहा, ''मैं हमेशा अपने रोल के लिए पूरी तैयारी करती हूं और शूटिंग शुरू होने से पहले हर छोटी-बड़ी चीज सीख लेती हूं, लेकिन इस बार आनंद सर ने मुझे सुझाव दिया कि मैं पूरी तरह खुलकर रोल को महसूस करूं और पहले से कोई तैयारी न करूं। मैंने इस किरदार को एक चुनौती की तरह लिया और शूटिंग के दौरान धीरे-धीरे मुक्ति का किरदार अपने अंदर ढूंढा। यह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि मैंने पहले कभी बिना तैयारी के रोल को इस तरह महसूस नहीं किया था।''

कृति ने बताया कि इस प्रक्रिया ने उन्हें पूरी तरह से खुला महसूस कराया। वह अपने आप को एक 'खाली पन्ने' की तरह ले आईं और शूटिंग के दौरान ही किरदार की हर परत और भाव को खोजा।

उन्होंने कहा, ''मुक्ति में कई रंग और भाव हैं। ऐसे किरदारों को निभाना किसी भी अभिनेता के लिए एक सपने जैसा होता है। मुझे उम्मीद है कि दर्शक मुक्ति को पसंद करेंगे और फिल्म के साथ जुड़े भावनाओं को महसूस करेंगे।''

फिल्म 'तेरे इश्क में' आनंद एल. राय के निर्देशन में बनी है और इसमें कृति सेनन के अलावा धनुष भी मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

--आईएएनएस

पीके/वीसी

