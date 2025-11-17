Kahin Pyar Na Ho Jaaye : 'कहीं प्यार न हो जाए' के 25 साल पूरे, जैकी श्रॉफ ने शेयर की पुरानी यादें

मनोरंजन

Nov 17, 2025
मुंबई: रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'कहीं प्यार न हो जाए' ने अपनी रिलीज के 25 साल पूरे कर लिए हैं। सोमवार को अभिनेता जैकी श्रॉफ ने फिल्म की पुरानी यादों को ताजा किया।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म के सीन की क्लिप शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "फिल्म 'कहीं प्यार न हो जाए' के 25 साल पूरे।"

साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म 'कहीं प्यार न हो जाए' का निर्देशन मुरलीमोहन राव ने किया है। इसमें जैकी के अलावा, सलमान खान, रानी मुखर्जी, पूजा बत्रा, कश्मीरा शाह, रवीना टंडन और इंदर कुमार जैसे कलाकार शामिल थे।

फिल्म के गानों और कहानी ने दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई थी। वहीं, फिल्म का गाना 'ओ प्रिया, ओ प्रिया' आज भी लोगों को पसंद आता है।

फिल्म में भी सलमान प्रेम ही बने थे। यह फिल्म अमेरिकी फिल्म 'द वेडिंग सिंगर' की रीमेक है। फिल्म की कहानी प्रेम (सलमान खान) और रानी मुखर्जी के ईर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें सलमान को रानी से प्यार हो जाता है, लेकिन रानी की सगाई हो चुकी होती है।

फिल्म में भले ही जैकी ने साइड रोल निभाया था, लेकिन उन्होंने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का अच्छा खासा ध्यान खींचा था।

अभिनेता जैकी श्रॉफ की कुछ फिल्में और सीरीज रिलीज हो चुकी हैं और कुछ रिलीज के लिए लाइन पर हैं। इससे पहले वे उनकी सीरीज 'हंटर-2' और अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी-द-ग्रेट' में नजर आए थे, और वे जल्द ही समीर विद्वांस की अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा' में नजर आएंगे।

फिल्म में जैकी के अलावा, नीना गुप्ता, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी नजर आएंगी। इसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है। करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, शरीन मंट्री केडिया और किशोर अरोड़ा द्वारा निर्मित फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी।

--आईएएनएस

 

 

