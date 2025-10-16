'Kahani Ghar Ghar Ki : कहानी घर-घर की' के 25 साल पूरे, एकता कपूर ने पुरानी यादों को किया ताजा

मुंबई: हिंदी टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय धारावाहिक 'कहानी घर-घर की' ने 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर निर्माता एकता कपूर ने पुरानी यादों को ताजा कर सीरियल के बारे में बताया।

एकता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शो के टाइटल सॉन्ग को पोस्ट कर पुरानी यादों को ताजा किया। इस धारावाहिक ने भारतीय परिवारों के दिलों में खास जगह बनाई थी और आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है।

एकता ने पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "25 साल पहले, जब मैं 25 साल की थी, तब यह शो शुरू हुआ। उस उम्र में जहां लोग अपनी पहचान तलाशते हैं, 'कहानी घर-घर की' ने भारतीय परिवारों, उनकी संस्कृति और मूल्यों को पर्दे पर उतारा। यह शो एक बुजुर्ग दंपति की कहानी को लेकर आया, जो प्यार, नैतिकता और पारिवारिक रिश्तों की गर्मजोशी को दर्शाता था, जो रामायण की भावना को जीवंत करता था।"

उन्होंने लिखा, "सीरियल 'कहानी घर घर की' सच में उस समय के लिए किसी सपने जैसा था। इसमें साक्षी तंवर और पूरी कास्ट और साथ ही क्रिएटिव टीम जैसे मितु, प्रशांत, धीरज, महेश, संदीप और सभी डायरेक्टर्स ने इस शो को सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि उम्मीद की एक किरण बना दिया। उन लोगों के लिए जो भारतीय संस्कृति की सही पहचान और प्रस्तुति को देखने के लिए तरस रहे थे। यह शो इतना सच्चा और अच्छा था कि यकीन करना मुश्किल था। लेकिन यही तो वो चीज थी, जो हम सब बनाना चाहते थे। 25 साल की इस खूबसूरत यात्रा को सलाम और सबसे खास बात, साक्षी आज भी बिल्कुल वैसी ही लगती हैं।"

लोकप्रिय टीवी सीरियल ‘कहानी घर-घर की’ 16 अक्टूबर 2000 को स्टार प्लस पर शुरू हुआ और 9 अक्टूबर 2008 तक चला। इस धारावाहिक में साक्षी तंवर, गौतम चौधरी और आनंद काले जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। साक्षी तंवर ने पार्वती के किरदार से घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी।