मनोरंजन

'कहो न कहो' की धुन पर मल्लिका शेरावत फैंस संग थिरकी

Oct 06, 2025, 04:34 AM
'कहो न कहो' की धुन पर मल्लिका शेरावत फैंस संग थिरकी

मुंबई, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने हाल ही में एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उनके सुपरहिट गाने 'कहो न कहो' ने माहौल को जोशपूर्ण बना दिया। इस मौके पर मल्लिका के फैंस और होस्ट गाने को गाते और झूमते नजर आए। अभिनेत्री ने इस खास पल का वीडियो पोस्ट किया।

मल्लिका ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें होस्ट पहले 'कहो न कहो' गाना गाता है, जिसके साथ मल्लिका और उनके फैंस उत्साह के साथ थिरकने लगते हैं।

होस्ट ने भीड़ को और जोश दिलाते हुए सभी को इस गाने को पूरे उत्साह के साथ गाने के लिए प्रेरित किया। माहौल इतना जीवंत था कि पूरा स्टेडियम एक साथ नाचता-गाता दिखाई दिया।

मल्लिका ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "जब मेरे फैंस मेरे साथ 'कहो ना कहो' गाने पर झूमते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो जोश, वो प्यार, वो मस्ती… पूरा स्टेडियम जैसे साथ नाच रहा हो। आपका प्यार ही है जो मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है, हमेशा।"

'कहो न कहो' गाना साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'मर्डर' का है। इस गाने को आमिर जमाल ने गाया है, जबकि इसके बोल सैय्यद कादरी ने लिखे और संगीत अनु मलिक ने तैयार किया।

अनुराग बसु के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मल्लिका शेरावत और इमरान हाशमी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। यह फिल्म इमरान हाशमी के करियर की पहली हिट फिल्म मानी जाती है, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। फिल्म का निर्माण मुकेश भट्ट ने किया था, और यह उस समय की सुपरहिट थ्रिलर फिल्मों में से एक थी।

मल्लिका ने 'मर्डर', 'ख्वाहिशें', 'बचकर रहना रे बाबा', 'डर्टी पॉलिटिक्स', 'गुरु', 'वेलकम', 'प्यार के साइड इफेक्ट्स', 'डबल धमाल', और 'जीनत' जैसी कई शानदार फिल्में दीं।

इसी के साथ वह हॉलीवुड फिल्म 'द मिथ', 'पॉलिटिक्स ऑफ लव', और 'टाइम रेडर्स' में भी नजर आ चुकी हैं।

हाल ही में उन्हें राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी के 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' में देखा गया था।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

