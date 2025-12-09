कांग्रेस ने संविधान, नियमों और लोगों के अधिकारों की हमेशा अवहेलना की : कंगना रनौत

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने आईएएनएस से बातचीत की।

अभिनेत्री का कहना है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार और घोटालों की पहचान बन चुकी है।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। इस पर घोटाले और भ्रष्टाचार के इल्जाम हैं और बिना नागरिकता के वोट भी डाले हैं। ये लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। एक राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद इनमें संविधान और कानून का कोई सम्मान नहीं है।"

अभिनेत्री का कहना है कि पार्टी के लिए नागरिकता लेना एक घंटे का काम है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी की पहुंच और हैसियत इतनी थी कि इनके काम तुरंत हो जाते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझकर नियम, कानूनों का उल्लंघन किया है। इससे साफ पता चलता है कि ये भारत के संविधान, नियमों और लोगों के अधिकारों की हमेशा अवहेलना करते आए हैं। इन्होंने देश के कानून को जूते की नोक पर रखा है।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं चाहती हूं कि सरकार इस मामले की कड़ी जांच करे और सख्ती दिखाए। इसी के साथ ही एक उदाहरण पेश करे कि चाहे कितना भी बड़ा शख्स हो, कोई कानून न तोड़ पाए। वोटिंग का अधिकार पवित्र है, उसे कोई खिलवाड़ न कर सके।"

बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे आरोपों पर विस्तृत जवाब दाखिल करें।

इससे पहले, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की मांग की गई थी। बाद में, इसी आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने अब जवाब मांगा है।

कंगना रनौत ने अपने करियर में 'फैशन', 'क्वीन', 'तनु वेड्स मनु', 'तनु वेड्स मनु: रिटर्न्स', और 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' जैसी फिल्मों में काम कर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस