कंगना रनौत ने काशी में किए कालभैरव के दर्शन, पीएम मोदी के 'राम राज्य' की तारीफ की

वाराणसी, 24 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत सोमवार को काशी पहुंचीं। वहां पर सबसे पहले उन्होंने काल भैरव मंदिर में दर्शन-पूजन किया और देश के लिए प्रार्थना की।

काल भैरव के दर्शन के बाद अभिनेत्री ने आईएएनएस से बातचीत की। इस दौरान उन्हें धर्मेंद्र के निधन की खबर मिली, जिस पर अभिनेत्री ने कहा, "ये तो पूरे देश के लिए दुखद खबर है। धरम जी न केवल हमारी पीढ़ी, बल्कि हमारे माता-पिता से पुरानी पीढ़ियों के लोकप्रिय कलाकार रहे हैं। हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। आज हमने काल भैरव के दर्शन किए और हम यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त हो।"

जब अभिनेत्री से काशी की भव्यता को लेकर आईएएनएस ने सवाल किए, तो अभिनेत्री ने जवाब देते हुए कहा, "जैसा कि हम अपने ग्रंथों में काशी को लेकर पढ़ा करते थे, वह बिल्कुल वैसा ही है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये काशी मैया हमारी मां हैं। इन्होंने मुझे गोद लिया हुआ है, तो मुझे वही स्वरूप देखने को मिला। काशी मैया के आंचल में हम भी आएं हैं, यहां की शानदार व्यवस्था और काशी कॉरिडोर और जिस तरह से यहां की गलियां साफ हैं और आगे हम चाहते हैं कि बाबा का जो मंदिर है, वह हमें पूरा का पूरा मिलें, जैसा कि वह हुआ करता था।"

अभिनेत्री ने मंगलवार को प्रधानमंत्री द्वारा होने वाले ध्वजारोहण पर अपनी बात व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा, "पूरे देश के दिल की धड़कनें थमी हुई हैं कि प्रधानमंत्री जी कल ध्वजारोहण करते दिखेंगे और इस स्वर्णिम काल को हम राम राज्य कह सकते हैं, जैसा कि हम पहले अपने ग्रंथों में सुना करते थे कि राम राज्य स्वर्णिम काल के बारे में सुना करते थे, उसे अब हम देख पा रहे हैं। फिर, कल जो हमारे प्रधानमंत्री जी कल ध्वजारोहण करेंगे, तो कल उसका इंतजार कर रहे हैं।"

बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के मामले पर अभिनेत्री ने जवाब देते हुए कहा, "हम सभी धर्मों का दिल से सम्मान करते हैं और मस्जिद तो हम जरूर बनाएंगे, लेकिन वहां नहीं, जहां पर मंदिर था या है, और इस बात का ध्यान हर एक जाति और धर्म के लोगों को रखना चाहिए। हर हर महादेव।''

