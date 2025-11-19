मनोरंजन

कंगना रनौत ने गिर नेशनल पार्क की तस्वीरें शेयर कीं, फैंस बोले- 'गुजरात में शेर देखने गई हिमाचल की शेरनी'

Nov 19, 2025, 06:19 AM

मुंबई, 18 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत हमेशा अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स और यात्रा अनुभवों के कारण चर्चा में बनी रहती हैं। मंगलवार को कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर गुजरात के गिर नेशनल पार्क की यात्रा के कुछ खूबसूरत पल साझा किए। यह यात्रा उनके लिए एक खास अनुभव रही, जिसमें उन्होंने न केवल गिर पार्क की सुंदरता का आनंद लिया, बल्कि वहां के वन्यजीवों को देखने का भी भरपूर मजा लिया।

कंगना ने इंस्टाग्राम पर गिर नेशनल पार्क में बिताए समय की तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों में कंगना जंगल की सुंदरता का आनंद लेती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने एक सफारी जैकेट पहनी हुई है और हाथ में दूरबीन है, जिससे वह वन्यजीवों को देख रही थीं।

कंगना ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "गुजरात बहुत अच्छा है। इसकी सुंदरता, संस्कृति और प्रामाणिकता देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई हूं। आज गिर नेशनल पार्क और अभयारण्य में मेरे साथ मेरा छोटा दोस्त पृथ्वी था, जो अब मेरा पसंदीदा ट्रैवल दोस्त बन गया है। हम बहुत खुश हैं कि हमने कई प्रजातियों को देखा, और वैसे भी गुजरात का शेर तो दुनियाभर में प्रसिद्ध है।"

कंगना रनौत के इस पोस्ट पर फैंस ने जमकर कमेंट्स किए।

एक फैन ने लिखा, 'हिमाचल की शेरनी गुजरात में शेर देखने गई।'

दूसरे फैन ने लिखा, 'एक शेर, दूसरे शेर को देख रहा है।'

अन्य फैंस ने लिखा, 'मुझे लगता है कि कंगना रनौत दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हैं।'

वहीं गुजरात के फैंस ने कमेंट्स में उनका स्वागत किया और लिखा, 'वेलकम टू गुजरात, क्वीन कंगना।'

कंगना रनौत के करियर की बात करें तो उन्होंने अपना फिल्मी करियर 2006 में फिल्म 'गैंगस्टर' के जरिए शुरू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला। इसके बाद, कंगना ने 'फैशन', 'क्वीन', 'तनु वेड्स मनु', 'तनु वेड्स मनु: रिटर्न्स', और 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक अपना कब्जा जमाए रखा।

--आईएएनएस

पीके/डीएससी

