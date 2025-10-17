कुछ नया करने के लिए 'राइज एंड फॉल' का हिस्सा बना : कीकू शारदा

मुंबई, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। कॉमेडियन और अभिनेता कीकू शारदा हाल ही में रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' से एलिमिनेट हुए हैं। इस शो से बाहर होने के बाद उन्होंने आईएएनएस के साथ बातचीत की।

इसमें कीकू शारदा ने बताया कि वह कुछ नया करने की तलाश में थे इसलिए शो का ऑफर मिलते ही इसके लिए हां कह दिया।

जब उनसे पूछा गया कि वह 'राइज एंड फॉल' शो में काम करने के लिए कैसे तैयार हुए, तो कीकू शारदा ने कहा, "मैं पिछले दस सालों से कपिल शर्मा के साथ काम कर रहा हूं। जब आप ऐसे शो का हिस्सा होते हैं, तो आप किसी फिल्म या किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए एक महीने या उससे ज्यादा समय के लिए शो छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे यह शो काफी पसंद है।"

उन्होंने कहा, "इसके अलावा, मैं हमेशा सीजन ब्रेक में कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करने की तलाश में रहता हूं। जब 'राइज एंड फॉल' का ऑफर आया, तो यह ठीक ऐसे ही ब्रेक पीरियड में मिला। मुझे लगा कि टाइम है और कॉन्सेप्ट भी सुपर इंट्रेस्टिंग है। कुछ अजनबियों और जानने वालों के साथ एक बंद कमरे में रहना, जहां कई लोग ऐसे थे, जिन्हें मैं ठीक से जानता तक नहीं था। यह मेरे लिए एक रियल चैलेंज लगा और मैं इसे एक्सेप्ट करना चाहता था।"

कीकू शारदा ने कहा, "शो में बिताए पांच हफ्ते मेरे लिए काफी मजेदार रहे। कई पल ऐसे भी आए जब चीजें थोड़ी भारी लग रही थीं, लेकिन सब कुछ वास्तविक था। वास्तविक भावनाएं, वास्तविक प्रतिक्रियाएं। मैं घर के अंदर भी वैसा ही रहना चाहता था, जैसा बाहर हूं। मैं दिखावा नहीं करना चाहता था, न ही नकली दोस्त बनाना चाहता था, न ही नकली दुश्मन।"

कीकू शारदा ने यह भी कहा कि पहले कुछ सप्ताह में वह थोड़ी उलझन में रहे और इस शो को समझने की कोशिश करते दिखे, लेकिन जैसे ही उन्हें यह गेम समझ आ गया, तब वह इसे इंजॉय करने लगे।

'राइज एंड फॉल' का ग्रैंड फिनाले 17 अक्टूबर को होने वाला है।

--आईएएनएस

