किच्चा सुदीप की 'मार्क' की शूटिंग पूरी, एक्टर बोले- 'यह बहुत बड़ा काम था'

Nov 13, 2025, 05:14 PM

मुंबई, 13 नवंबर (आईएएनएस)। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार किच्चा सुदीप की फिल्म 'मार्क' जल्द ही दर्शकों के बीच दस्तक देगी।

अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म की टीम के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसके साथ उन्होंने एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "7 जुलाई को हमारी टीम बस एक ही उद्देश्य लेकर चली थी, कि कुछ ऐसा करना है, जो नामुमकिन-सा लग रहा था। यह बहुत बड़ा काम था, जिसे हमने बहुत कम समय में पूरा किया था, लेकिन ये मेहनत सिर्फ एक आदमी की नहीं है, बल्कि पूरी टीम की है और यह काम पूरी टीम के सहयोग के साथ ही संभव हुआ है। पूरी टीम के सदस्य ने बस एक ही मकसद से काम किया।"

उन्होंने आगे लिखा, "'मार्क' लगभग 110 दिनों की जबरदस्त मेहनत और अनगिनत कॉल शीट्स के बाद अब पूरी हो चुकी है। हमने ज्यादातर (कंप्यूटर ग्राफिक्स), बैकग्राउंड म्यूजिक, डबिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन का काम खत्म कर लिया है। जब हम इस सफर को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमने ये करने की हिम्मत कैसे की और इसे पूरा कैसे किया! पूरी 'मार्क' की फैमिली को ढेर सारा प्यार और सलाम, जैसा हमारी टीम हमेशा कहती थी। "वादे के मुताबिक... इस क्रिसमस।"

फिल्म का निर्देशन और लेखन विजय कार्तिकेय ने किया है। फिल्म में सुदीप किच्चा बड़े किरदार में नजर आएंगे। मेकर्स ने पहले ही फिल्म का टीजर जारी कर दिया है, जिसे देख दर्शक फिल्म को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं।

फिल्म में अभिनेता के अलावा, नवीन चंद्र, अर्चना कोट्टिगे, दीपशिका और गुरु सोमसुंदरम भी अहम किरदारों में हैं। निशविका नायडू एक स्पेशल अपीयरेंस में दिखेंगी। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी शेखर चंद्रा ने संभाली है।

सुदीप किच्चा अभिनेता होने के साथ-साथ निर्देशक, निर्माता और गायक भी हैं। अभिनेता ने खासकर कन्नड़, हिंदी और तेलुगु फिल्मों में काम किया है। हिंदी दर्शकों के बीच अभिनेता की लोकप्रियता फिल्म 'मक्खी' से बढ़ी थी।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

