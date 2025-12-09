मनोरंजन

केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन ने किया भ्रामरी प्राणायाम, योगा इंस्ट्रक्टर ने बताए फायदे

Dec 09, 2025, 05:43 PM

मुंबई, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का हर एपिसोड दर्शकों के लिए कुछ नया लेकर आता है, लेकिन हाल ही में प्रसारित एपिसोड थोड़ा अलग और खास रहा। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन इस बार योग करते हुए नजर आए। एपिसोड में राजस्थान के उदयपुर से आई योगा इंस्ट्रक्टर प्रतिमा सिंह हॉट सीट पर पहुंचीं।

प्रतिमा ने अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत करते हुए बताया कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मन का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। हमारे जीवन में छोटी-छोटी सांस लेने की आदतें भी हमें तनाव से दूर कर सकती हैं और मन को शांत कर सकती हैं। उनकी बातों को अमिताभ बच्चन और दर्शक ध्यान से सुनते दिखाई दिए।

बातचीत के दौरान प्रतिमा सिंह ने 'भ्रामरी प्राणायाम' के बारे में बताया, जो मन को तुरंत शांत करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने बताया कि इस अभ्यास को करने के लिए किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं होती। बस आराम से बैठकर, आंखें बंद कर, गहरी सांस लेकर और सांस छोड़ते समय मधुमक्खी की तरह हल्की सी आवाज निकालनी होती है। यह तरीका बेहद सरल है, लेकिन इसके फायदे काफी हैं।

प्रतिमा ने स्टूडियो में ही अमिताभ बच्चन और दर्शकों को इस तकनीक का अभ्यास करवाया। जैसे ही अमिताभ बच्चन ने आंखें बंद कर योग की मुद्रा अपनाई, पूरा सेट शांत हो गया और शो का माहौल एकदम बदल गया। यह हिस्सा एपिसोड की खास झलक बन गया।

प्रतिमा ने बताया कि भ्रामरी प्राणायाम रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल किया जा सकता है। यह अभ्यास मन को शांत करता है, तनाव कम करता है और सोच को साफ बनाता है।

उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में जहां हर कोई भागदौड़ में फंसा है, ऐसे छोटे-छोटे अभ्यास हमारे जीवन में मानसिक संतुलन बनाए रखने में बहुत मदद कर सकते हैं।

अमिताभ बच्चन ने भी इस प्राणायाम की तारीफ की और कहा कि इस तरह के सरल अभ्यास लोगों के जीवन में काफी असर डाल सकते हैं।

