मनोरंजन

केबीसी 17: जब सिद्धार्थ मल्होत्रा को वीडियो कॉल कर बिग बी ने कराई कंटेस्टेंट की बात, कहा- 'इनका टेस्ट अच्छा है'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 15, 2025, 08:09 AM

मुंबई, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत का सबसे लोकप्रिय रियलिटी गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' अपने 17वें सीजन में दर्शकों को हर हफ्ते नए और रोमांचक पल दे रहा है। इस शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने हमेशा ही अपने शानदार अंदाज और सरल बातचीत से न केवल कंटेस्टेंट्स को बल्कि दर्शकों को भी बांधे रखा है। हर एपिसोड में कुछ न कुछ ऐसे मजेदार पल जरूर होते हैं, जो लोगों के दिलों को छू जाते हैं।

लेटेस्ट एपिसोड में भी ऐसा ही एक खास और यादगार पल देखने को मिला, जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा।

इस एपिसोड में एक कंटेस्टेंट ने दिल की बात साझा की और बताया कि वह बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के जैसे लड़के से शादी करना चाहती हैं।

कंटेस्टेंट की यह बात सुनते ही अमिताभ बच्चन ने उसको सरप्राइज देते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा को वीडियो कॉल किया और बताया कि हॉट सीट पर बैठी लड़की आपकी बहुत बड़ी फैन हैं और वह आपके जैसा लड़का चाहती हैं। इसके बाद बिग बी ने मजाकिया अंदाज में कहा, ''मुझे कहना पड़ेगा, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है।''

वीडियो कॉल में सिद्धार्थ ने कंटेस्टेंट को खेल के लिए शुभकामनाएं दीं।

'कौन बनेगा करोड़पति' में हमेशा ही ऐसे मजेदार पल देखने को मिलते हैं। हाल ही के एपिसोड में एक कंटेस्टेंट, सुभाष कुमार, ने मिमिक्री टैलेंट से सभी का ध्यान खींचा। सुभाष के हाव-भाव और आवाज को सुन अमिताभ बच्चन हंसी को नहीं रोक पाए और जमकर तालियां बजाई।

शो में सुभाष ने बिग बी और दर्शकों को यह कल्पना करने के लिए कहा कि अगर केबीसी को नाना पाटेकर होस्ट करते और सनी देओल कंटेस्टेंट होते, तब शो कैसा होता।

उन्होंने नाना पाटेकर की आवाज में कहा, "ऐ केबीसी, तुम गीत हो, संगीत हो, सपना हो, मौका हो, अपना हो, चौका हो... अरे, कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो।" इस दौरान सुभाष ने नाना पाटेकर की हर छोटी-बड़ी बात और हाव-भाव को बिल्कुल सही तरीके से उतारा। उनके इस अंदाज ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया।

इसके बाद सुभाष ने सनी देओल की नकल की और उनकी फिल्म 'गदर' के मशहूर डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए कहा, "केबीसी, आपके लिए जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।"

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...